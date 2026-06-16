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Світоліна за 43 хвилини розгромила росіянку Калінську на турнірі в Берліні

Світоліна перемогла росіянку Калінську

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено розпочала виступ на трав’яному турнірі серії WTA 500 у Берліні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результатах першого кола турніру.

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Швидкий старт і повна перевага

Українська тенісистка не залишила шансів суперниці у стартовому матчі. У першому колі вона впевнено обіграла росіянку Анну Калінську.

Матч тривав лише 43 хвилини. У першому сеті Світоліна зробила два брейки та віддала суперниці лише один гейм — 6:1. У другій партії українка продовжила контролювати гру.

При рахунку 4:1 на користь Світоліної суперниця вирішила припинити матч через погане самопочуття.

Матч завершився достроково через відмову суперниці за рахунку 4:1 у другому сеті.

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Наступний виклик у Берліні

У другому колі турніру українська тенісистка зустрінеться з німкенею українського походження Євою Лис.

Суперниця займає 80-ту позицію у світовому рейтингу.

Раніше ми писали, що Світоліна пройшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026.

Автор: 

теніс (125) Світоліна Еліна (50)
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16.06.2026 18:30 Відповісти
Укачало)))
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16.06.2026 18:38 Відповісти
Дриснула на московію займати чергу за пальним...
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16.06.2026 20:25 Відповісти
Треба було малолітку обігравати на Роланд Гаррос. А це схоже на махання кулаками після бійки.
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16.06.2026 18:50 Відповісти
це інший турнір
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16.06.2026 20:14 Відповісти
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16.06.2026 19:11 Відповісти
Світоліна молодчинка!
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16.06.2026 21:16 Відповісти
 
 