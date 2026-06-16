Світоліна за 43 хвилини розгромила росіянку Калінську на турнірі в Берліні
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено розпочала виступ на трав’яному турнірі серії WTA 500 у Берліні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результатах першого кола турніру.
Швидкий старт і повна перевага
Українська тенісистка не залишила шансів суперниці у стартовому матчі. У першому колі вона впевнено обіграла росіянку Анну Калінську.
Матч тривав лише 43 хвилини. У першому сеті Світоліна зробила два брейки та віддала суперниці лише один гейм — 6:1. У другій партії українка продовжила контролювати гру.
При рахунку 4:1 на користь Світоліної суперниця вирішила припинити матч через погане самопочуття.
Матч завершився достроково через відмову суперниці за рахунку 4:1 у другому сеті.
Наступний виклик у Берліні
У другому колі турніру українська тенісистка зустрінеться з німкенею українського походження Євою Лис.
Суперниця займає 80-ту позицію у світовому рейтингу.
Раніше ми писали, що Світоліна пройшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026.
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