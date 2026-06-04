Тенісистка Костюк програла у півфіналі "Ролан Гаррос-2026"

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій у півфіналі турніру "Ролан Гаррос-2026".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі турніру

Матч виявився вкрай важким для української спортсменки. Андрєєва з перших хвилин стартового сету захопила ініціативу на корті, стрімко повівши у рахунку 4:0. Костюк зуміла відіграти лише один гейм, проте переломити хід першої партії їй не вдалося.

Друга партія розпочалася за майже аналогічним сценарієм. Суперниця знову пішла у відрив — 4:1. Попри невтішний початок, Марта Костюк продемонструвала бійцівський характер і зуміла мінімізувати відставання, скоротивши розрив до рахунку 3:4. Утім, зачепитися за повноцінний камбек та вирвати перемогу у другому сеті українці не вдалося — 3:6.

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Результат матчу:

Марта Костюк (Україна) — Мірра Андрєєва (-) — 0:2 (1:6, 3:6)

Варто наголосити, що попри прикру поразку, цей турнір став знаковим для української тенісистки. Для Марти Костюк це був перший у кар'єрі півфінал на турнірах серії Великого шолому (Грендслем) в одиночному розряді.

Костюк стала першою українкою в історії, що потрапила до топ-четвірки "Ролан Гарросу".

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