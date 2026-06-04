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Новини Костюк виграла турнір
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Тенісистка Костюк програла у півфіналі "Ролан Гаррос-2026"

Марта Костюк не змогла пробитися до фіналу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій у півфіналі турніру "Ролан Гаррос-2026".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі турніру

Матч виявився вкрай важким для української спортсменки. Андрєєва з перших хвилин стартового сету захопила ініціативу на корті, стрімко повівши у рахунку 4:0. Костюк зуміла відіграти лише один гейм, проте переломити хід першої партії їй не вдалося.

Друга партія розпочалася за майже аналогічним сценарієм. Суперниця знову пішла у відрив — 4:1. Попри невтішний початок, Марта Костюк продемонструвала бійцівський характер і зуміла мінімізувати відставання, скоротивши розрив до рахунку 3:4. Утім, зачепитися за повноцінний камбек та вирвати перемогу у другому сеті українці не вдалося — 3:6.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Костюк після виходу у півфінал "Ролан Гаррос": "В Україні знову була дуже важка ніч. Хочу присвятити цей матч українському народу". ВIДЕО

Результат матчу:

  • Марта Костюк (Україна) — Мірра Андрєєва (-) — 0:2 (1:6, 3:6)

Варто наголосити, що попри прикру поразку, цей турнір став знаковим для української тенісистки. Для Марти Костюк це був перший у кар'єрі півфінал на турнірах серії Великого шолому (Грендслем) в одиночному розряді. 

Костюк стала першою українкою в історії, що потрапила до топ-четвірки "Ролан Гарросу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костюк обіграла Світоліну та вийшла в півфінал "Ролан Гаррос"

Автор: 

теніс (124) Костюк Марта (9)
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Топ коментарі
+12
зіграй краще! Ганьба що цих істот випускають грати
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04.06.2026 17:48 Відповісти
+10
Прикро але треба Марту підтримати , вона не винна що допінгових московитів все ще толерує світ
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04.06.2026 17:48 Відповісти
+6
Погано.
Ну що ж, залишається тримати кулаки за польку Майю Хвалинську.
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04.06.2026 17:49 Відповісти
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Ганьба програти здичавілій істоті.
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04.06.2026 17:45 Відповісти
зіграй краще! Ганьба що цих істот випускають грати
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04.06.2026 17:48 Відповісти
головне, що їх корвет програв українському дрону.
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04.06.2026 18:07 Відповісти
Це теж правда.
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04.06.2026 18:14 Відповісти
Похер.
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04.06.2026 17:46 Відповісти
Прикро але треба Марту підтримати , вона не винна що допінгових московитів все ще толерує світ
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04.06.2026 17:48 Відповісти
Прикро.
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04.06.2026 17:49 Відповісти
Погано.
Ну що ж, залишається тримати кулаки за польку Майю Хвалинську.
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04.06.2026 17:49 Відповісти
Марта Костюк програла не кацапці - Марта Костюк програла сама собі. Марта Костюк вище не "скочить" - це її рівень. Марті Костюк порекомендую займатись своїми собачками грати в карти і кохати свого молодого чоловіка.
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04.06.2026 18:11 Відповісти
Пік форми закінчився, на жаль... До того у Марти було 17 поспіль перемог
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04.06.2026 18:15 Відповісти
Дуже шкода. Перегоріла Марта. До того всі ці накрути перед грою.
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04.06.2026 18:23 Відповісти
Для перемоги в індивідуальних видах спорту потрібні всього дві головні речі - талант і праця. Чогось не вистачило. Буває.
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04.06.2026 18:26 Відповісти
С учётом загибания нашего спорта не первое десятилетие и тенниса в целом это и так достижение что в четвертьфинале сыграли две украинки. Это скорее вопреки, чем благодаря.
Порадовал очередной новояз про нейтральную расеянку) Они там все "нейтральные" по сути. Представляют себя а не флаг или страну. Смешно от этой словесной эквилибристики в кацапостиле.
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04.06.2026 18:30 Відповісти
дивився матч! здала з тріском! це не кацапура виграла це костюк програла! з такою кількістью невимушених помилок краще взагалі на корт не виходити! треба було пропустити світоліну! та би сраку кацапці порвала! а так ні собі ні людям! ганьба!
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04.06.2026 18:50 Відповісти
 
 