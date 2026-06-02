Костюк після виходу у півфінал "Ролан Гаррос": "В Україні знову була дуже важка ніч. Хочу присвятити цей матч українському народу". ВIДЕО

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) досягла історичного успіху на престижному турнірі Grand Slam "Ролан Гаррос", уперше в своїй кар'єрі пробившись до стадії півфіналу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у напруженому українському дербі на кортах Парижа 23-річна спортсменка здолала першу ракетку України Еліну Світоліну з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Одразу після завершення поєдинку Марта Костюк не стримала емоцій та під час флешінтерв'ю прямо на корті звернулася до світової спільноти, нагадавши про чергові нічні терористичні атаки Росії на її батьківщину.

"Перш за все хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую. Слава Україні", - сказала Костюк.

Для Марти Костюк це перший вихід до 1/2 фіналу на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, що стало визначним досягненням для всього українського спорту в цей надскладний час.

