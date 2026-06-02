Костюк після виходу у півфінал "Ролан Гаррос": "В Україні знову була дуже важка ніч. Хочу присвятити цей матч українському народу". ВIДЕО
Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) досягла історичного успіху на престижному турнірі Grand Slam "Ролан Гаррос", уперше в своїй кар'єрі пробившись до стадії півфіналу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у напруженому українському дербі на кортах Парижа 23-річна спортсменка здолала першу ракетку України Еліну Світоліну з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.
Одразу після завершення поєдинку Марта Костюк не стримала емоцій та під час флешінтерв'ю прямо на корті звернулася до світової спільноти, нагадавши про чергові нічні терористичні атаки Росії на її батьківщину.
"Перш за все хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую. Слава Україні", - сказала Костюк.
Відео Roland-Garros
Для Марти Костюк це перший вихід до 1/2 фіналу на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, що стало визначним досягненням для всього українського спорту в цей надскладний час.
Господи,так вони грали! Ну а Марта заращ просто у вогні! Богиня!
В третьому сеті за рахунку 2-2 стався якийсь переломний момент і було відчуття, наче Марта - перша ракетка світу, в Еліна - сота. При всій повазі до Світоліної.
Марта, успіхів ! Будь-ласка, візьми Ролан Гарос! Моя мрія побачити кубок великого голому в руках українки! (Парні ігри сестер Бондаренко не рахуються)