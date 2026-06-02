Костюк после выхода в полуфинал "Ролан Гаррос": "В Украине снова была очень тяжелая ночь. Хочу посвятить этот матч украинскому народу". ВИДЕО
Украинская теннисистка Марта Костюк (№ 15 WTA) добилась исторического успеха на престижном турнире Большого шлема "Ролан Гаррос", впервые в своей карьере выйдя в полуфинал. Как сообщает Цензор.НЕТ, в напряженном украинском дерби на кортах Парижа 23-летняя спортсменка одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.
Сразу после завершения поединка Марта Костюк не сдержала эмоций и во время флеш-интервью прямо на корте обратилась к мировому сообществу, напомнив об очередных ночных террористических атаках России на ее родину.
"Прежде всего хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине", - сказала Костюк.
Видео Roland-Garros
Для Марты Костюк это первый выход в 1/2 финала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что стало выдающимся достижением для всего украинского спорта в это чрезвычайно сложное время.
Господи,так вони грали! Ну а Марта заращ просто у вогні! Богиня!
В третьому сеті за рахунку 2-2 стався якийсь переломний момент і було відчуття, наче Марта - перша ракетка світу, в Еліна - сота. При всій повазі до Світоліної.
Марта, успіхів ! Будь-ласка, візьми Ролан Гарос! Моя мрія побачити кубок великого голому в руках українки! (Парні ігри сестер Бондаренко не рахуються)