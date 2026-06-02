Костюк после выхода в полуфинал "Ролан Гаррос": "В Украине снова была очень тяжелая ночь. Хочу посвятить этот матч украинскому народу". ВИДЕО

Украинская теннисистка Марта Костюк (№ 15 WTA) добилась исторического успеха на престижном турнире Большого шлема "Ролан Гаррос", впервые в своей карьере выйдя в полуфинал. Как сообщает Цензор.НЕТ, в напряженном украинском дерби на кортах Парижа 23-летняя спортсменка одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сразу после завершения поединка Марта Костюк не сдержала эмоций и во время флеш-интервью прямо на корте обратилась к мировому сообществу, напомнив об очередных ночных террористических атаках России на ее родину.

"Прежде всего хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине", - сказала Костюк.

Видео Roland-Garros

Для Марты Костюк это первый выход в 1/2 финала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что стало выдающимся достижением для всего украинского спорта в это чрезвычайно сложное время.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Организаторы "Ролан Гаррос" заставили украинку Олейникову снять нашивку полка Калиновского: теннисистка спрятала ее и пробилась в третий круг. ВИДЕО