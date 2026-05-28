Организаторы "Ролан Гаррос" заставили украинку Олейникову снять нашивку полка Калиновского: теннисистка спрятала ее и пробилась в третий круг. ВИДЕО
Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает свой триумфальный и в то же время эмоциональный путь на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Как сообщает Цензор.НЕТ, после громких заявлений о российском флаге украинка столкнулась с жесткими формальными ограничениями со стороны организаторов турнира из-за символики на форме.
Перед началом матча второго круга организаторы "Ролан Гаррос" заставили Олейникову снять и спрятать нашивку (патч) с символикой полка белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который в составе ВСУ воюет против российских оккупантов.
Несмотря на требование арбитров, украинская спортсменка нашла способ оставить важный символ при себе и записала специальное видеообращение к защитникам.
"Дорогие друзья, большие приветствия украинским воинам, приветствия белорусским добровольцам. Я сейчас нахожусь на Ролан Гаррос. Из-за формальных требований меня заставили убрать на матче нашивку, которую мне подарили папины побратимы. Эти люди сейчас борются за независимую Европу и стоят плечом к плечу, отражая российскую агрессию вместе с нашими украинскими воинами. Но я хочу, чтобы вы все знали, что это место зарезервировано для этого патча, который имеет огромное значение, и на матче он находится в кармане, и он всегда со мной. Поэтому еще раз большое спасибо. И я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на это требование, символ со мной", - подчеркнула Александра Олейникова.
Победа и выход в третий круг
Этот инцидент не сломил боевой дух украинки. Сегодня утром Александра Олейникова (№65 WTA) провела сверхтяжелый и изнурительный матч второго круга против представительницы Австралии Кимберли Биррелл (№83 WTA), которая на старте турнира создала сенсацию, выбив пятую ракетку мира Джессику Пегулу.
Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился победой украинки в трех сетах на решающем тай-брейке: 6:3, 0:6, 7(10):6(5).
В ходе первой в истории личной встречи этих теннисисток Олейникова выполнила 2 подачи на вылет и допустила 3 двойные ошибки. Напомним, что в первом раунде соревнований Александра разгромила "нейтральную" спортсменку с российским паспортом Елену Приданкину.
Следующей соперницей Александры Олейниковой в 1/16 финала "Ролан Гаррос" станет победительница противостояния между Дианой Шнайдер (WTA №23) и Маккартни Кесслер (WTA №48).
Слава Україні, слава полку Калиновського!
А ведь могла как Гераскевич хлопнуть дверью. И тогда бы ей Рада рукоплескала.
Ганба організаторам Ролан Гаро!
Дівчинка може сховать "нашивку"... Але та "нашивка" ще й "вшита в її душу"... І "спороть" її, звідти, не може ніхто...