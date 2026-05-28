Организаторы "Ролан Гаррос" заставили украинку Олейникову снять нашивку полка Калиновского: теннисистка спрятала ее и пробилась в третий круг. ВИДЕО

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает свой триумфальный и в то же время эмоциональный путь на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Как сообщает Цензор.НЕТ, после громких заявлений о российском флаге украинка столкнулась с жесткими формальными ограничениями со стороны организаторов турнира из-за символики на форме.

Перед началом матча второго круга организаторы "Ролан Гаррос" заставили Олейникову снять и спрятать нашивку (патч) с символикой полка белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который в составе ВСУ воюет против российских оккупантов.

Несмотря на требование арбитров, украинская спортсменка нашла способ оставить важный символ при себе и записала специальное видеообращение к защитникам.

"Дорогие друзья, большие приветствия украинским воинам, приветствия белорусским добровольцам. Я сейчас нахожусь на Ролан Гаррос. Из-за формальных требований меня заставили убрать на матче нашивку, которую мне подарили папины побратимы. Эти люди сейчас борются за независимую Европу и стоят плечом к плечу, отражая российскую агрессию вместе с нашими украинскими воинами. Но я хочу, чтобы вы все знали, что это место зарезервировано для этого патча, который имеет огромное значение, и на матче он находится в кармане, и он всегда со мной. Поэтому еще раз большое спасибо. И я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на это требование, символ со мной", - подчеркнула Александра Олейникова.

Победа и выход в третий круг

Этот инцидент не сломил боевой дух украинки. Сегодня утром Александра Олейникова (№65 WTA) провела сверхтяжелый и изнурительный матч второго круга против представительницы Австралии Кимберли Биррелл (№83 WTA), которая на старте турнира создала сенсацию, выбив пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился победой украинки в трех сетах на решающем тай-брейке: 6:3, 0:6, 7(10):6(5).

В ходе первой в истории личной встречи этих теннисисток Олейникова выполнила 2 подачи на вылет и допустила 3 двойные ошибки. Напомним, что в первом раунде соревнований Александра разгромила "нейтральную" спортсменку с российским паспортом Елену Приданкину.

Следующей соперницей Александры Олейниковой в 1/16 финала "Ролан Гаррос" станет победительница противостояния между Дианой Шнайдер (WTA №23) и Маккартни Кесслер (WTA №48).

Топ комментарии
+36
Дівчинко дорогенька, ми держимо кулаки за тебе. Нехай щастить.
Слава Україні, слава полку Калиновського!

28.05.2026 18:24 Ответить
+23
Олександра Олійникова- честь і слава українського спорту, на відміну від колаборантів і пристосуванців, які змінюють спортивне громадянство. Слава Олександрі!
28.05.2026 17:58 Ответить
+11
пишаюсь такими українками, як Олійникова. Слава Україні!
28.05.2026 19:32 Ответить
чудово, на найбільшому закордонному форумі у неї є ненависники, які прикриваються різними прапорами, або без прапорів, але й з'явилося чимало прихильників - https://www.tennisforum.com/forums/general-messages.12/
28.05.2026 17:57 Ответить
Присоединяюсь.
А ведь могла как Гераскевич хлопнуть дверью. И тогда бы ей Рада рукоплескала.
28.05.2026 18:53 Ответить
Але рінат 100 мільйонів не дав би.
29.05.2026 19:02 Ответить
Чому білоруський полк. Тролінг картопляної першої ракетки?
28.05.2026 18:28 Ответить
Тому, що білоруський полк воює за незалежність України, а латвійський--ніт!
28.05.2026 20:55 Ответить
👍👍👍❤️💙💛
28.05.2026 18:29 Ответить
пишаюсь такими українками, як Олійникова. Слава Україні!
28.05.2026 19:32 Ответить
Героям слава !!
29.05.2026 14:25 Ответить
Сонечко наше, дякуємо тобі за твою публічну позицію та вітаємо тебе з черговою перемогою на такому престижному турнірі! Ми з тобою (але біля екрану телевізора)!
Ганба організаторам Ролан Гаро!
28.05.2026 20:53 Ответить
отакої.....
а у нас нев'їбенна опозиціонерка тихановська щось булькала про сябрів.
у тихановської є патч полку каліновського?
скільки донатів від тих грантів що притрушені пєдоєвропейські лєвакі насували тихановській вона відправила своїм сябрам каліновського?
29.05.2026 09:27 Ответить
острінь!
то, пєдолевацькі гранти не за демократію в будь якій країні?
пєдолевацькі гранти не проти невизнаного режиму бульбафюрера?
пєдолевацькі гранти на підтримку трусів кегебевської шмари тихановської, що не може визначитись: чєй крим?
29.05.2026 13:23 Ответить
WTA такі нікчеми
29.05.2026 09:29 Ответить
Коли російські війська руйнували Січ, частина запорожців, таємно, повантажилася на "чайки", і втекла на Дунай. Там вони опинилися у володіннях султана, де звернулися з проханням про дозвіл на поселення. Фактично, попросили, говорям ******** мовою, "політичного притулку"... Султан погодився. Навзамін зажадав служби йому, і присяги. Існує легенда, що козаки, перед складанням присяги, насипали собі у чоботи рідної землі, яку взяли на Січі, і, даючи присягу, поклялися "служить землі, на якій стоять...".
Дівчинка може сховать "нашивку"... Але та "нашивка" ще й "вшита в її душу"... І "спороть" її, звідти, не може ніхто...
29.05.2026 10:39 Ответить
Не совсем по "шерсти". Это твоя работы, спорт, ты деньги зарабатываешь, это твой выбор ( или твоих продюсеров) В мире одно правило, кто платит деньги тот и "танцует". Определись. Хотя, кому это я)
29.05.2026 13:34 Ответить
Ти під наркотою? Якщо у вбивці є гроші , то він може робити і ходити де хоче.
29.05.2026 19:04 Ответить
Выходит да! Это вам и показывают, идеалистам! Иди останови убийцу, если такой смелый.
29.05.2026 19:34 Ответить
 
 