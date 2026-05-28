Організатори "Ролан Гаррос" змусили українку Олійникову зняти патч полку Калиновського: тенісистка сховала його і пробилася у третє коло. ВIДЕО

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує свій тріумфальний і водночас емоційний шлях на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос"). Як повідомляє Цензор.НЕТ, після гучних заяв про російський прапор українка зіштовхнулася із суворими формальними обмеженнями з боку організаторів турніру через символіку на формі.

Перед початком поєдинку другого кола організатори "Ролан Гаррос" змусили Олійникову зняти та заховати нашивку (патч) із символікою полку білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського, який у складі ЗСУ воює проти російських окупантів.

Попри вимогу арбітрів, українська спортсменка знайшла спосіб залишити важливий символ із собою та записала спеціальне відеозвернення до захисників.

"Дорогі друзі, великі вітання українським воїнам, вітання білоруським добровольцям. Я зараз знаходжусь на Ролан Гаросі. Через формальні вимоги мене змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-опліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими воїнами. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення, і на матчі він знаходиться в кишенці, і він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що попри цю вимогу, символ зі мною", - наголосила Олександра Олійникова.

Також дивіться: Українка Олійникова про можливе повернення росіян і білорусів у теніс під своїми прапорами: "Це те ж саме, що вийти на корт зі свастикою". ВIДЕО

Перемога та вихід у третє коло

Цей інцидент не зламав бойовий дух українки. Сьогодні уранці Олександра Олійникова (№65 WTA) провела надважкий і виснажливий матч другого кола проти представниці Австралії Кімберлі Біррелл (№83 WTA), яка на старті турніру створила сенсацію, вибивши п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу.

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився перемогою українки у трьох сетах на вирішальному тай-брейку: 6:3, 0:6, 7(10):6(5).

Протягом першої в історії очної зустрічі цих тенісисток Олійникова виконала 2 подачі навиліт та припустилася 3 подвійних помилок. Нагадаємо, що у першому раунді змагань Олександра розгромила "нейтральну" спортсменку з російським паспортом Олену Пріданкіну.

Наступною суперницею Олександри Олійникової в 1/16 фіналу "Ролан Гаррос" стане переможниця протистояння між Діаною Шнайдер (WTA №23) та Маккартні Кесслер (WTA №48).

Також читайте: Українська тенісистка Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою, яка їздила в Росію: Сійярто обурився

Білорусь (8141) символіка (193) теніс (123) Франція (3335) Полк імені Кастуся Калиновського (27)
Топ коментарі
+36
Дівчинко дорогенька, ми держимо кулаки за тебе. Нехай щастить.
Слава Україні, слава полку Калиновського!

показати весь коментар
28.05.2026 18:24 Відповісти
+23
Олександра Олійникова- честь і слава українського спорту, на відміну від колаборантів і пристосуванців, які змінюють спортивне громадянство. Слава Олександрі!
показати весь коментар
28.05.2026 17:58 Відповісти
+11
пишаюсь такими українками, як Олійникова. Слава Україні!
показати весь коментар
28.05.2026 19:32 Відповісти
чудово, на найбільшому закордонному форумі у неї є ненависники, які прикриваються різними прапорами, або без прапорів, але й з'явилося чимало прихильників - https://www.tennisforum.com/forums/general-messages.12/
показати весь коментар
28.05.2026 17:57 Відповісти
Присоединяюсь.
А ведь могла как Гераскевич хлопнуть дверью. И тогда бы ей Рада рукоплескала.
показати весь коментар
28.05.2026 18:53 Відповісти
Але рінат 100 мільйонів не дав би.
показати весь коментар
29.05.2026 19:02 Відповісти
Чому білоруський полк. Тролінг картопляної першої ракетки?
показати весь коментар
28.05.2026 18:28 Відповісти
Тому, що білоруський полк воює за незалежність України, а латвійський--ніт!
показати весь коментар
28.05.2026 20:55 Відповісти
👍👍👍❤️💙💛
показати весь коментар
28.05.2026 18:29 Відповісти
пишаюсь такими українками, як Олійникова. Слава Україні!
показати весь коментар
28.05.2026 19:32 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
29.05.2026 14:25 Відповісти
Сонечко наше, дякуємо тобі за твою публічну позицію та вітаємо тебе з черговою перемогою на такому престижному турнірі! Ми з тобою (але біля екрану телевізора)!
Ганба організаторам Ролан Гаро!
показати весь коментар
28.05.2026 20:53 Відповісти
отакої.....
а у нас нев'їбенна опозиціонерка тихановська щось булькала про сябрів.
у тихановської є патч полку каліновського?
скільки донатів від тих грантів що притрушені пєдоєвропейські лєвакі насували тихановській вона відправила своїм сябрам каліновського?
показати весь коментар
29.05.2026 09:27 Відповісти
острінь!
то, пєдолевацькі гранти не за демократію в будь якій країні?
пєдолевацькі гранти не проти невизнаного режиму бульбафюрера?
пєдолевацькі гранти на підтримку трусів кегебевської шмари тихановської, що не може визначитись: чєй крим?
показати весь коментар
29.05.2026 13:23 Відповісти
WTA такі нікчеми
показати весь коментар
29.05.2026 09:29 Відповісти
Коли російські війська руйнували Січ, частина запорожців, таємно, повантажилася на "чайки", і втекла на Дунай. Там вони опинилися у володіннях султана, де звернулися з проханням про дозвіл на поселення. Фактично, попросили, говорям ******** мовою, "політичного притулку"... Султан погодився. Навзамін зажадав служби йому, і присяги. Існує легенда, що козаки, перед складанням присяги, насипали собі у чоботи рідної землі, яку взяли на Січі, і, даючи присягу, поклялися "служить землі, на якій стоять...".
Дівчинка може сховать "нашивку"... Але та "нашивка" ще й "вшита в її душу"... І "спороть" її, звідти, не може ніхто...
показати весь коментар
29.05.2026 10:39 Відповісти
Не совсем по "шерсти". Это твоя работы, спорт, ты деньги зарабатываешь, это твой выбор ( или твоих продюсеров) В мире одно правило, кто платит деньги тот и "танцует". Определись. Хотя, кому это я)
показати весь коментар
29.05.2026 13:34 Відповісти
Ти під наркотою? Якщо у вбивці є гроші , то він може робити і ходити де хоче.
показати весь коментар
29.05.2026 19:04 Відповісти
Выходит да! Это вам и показывают, идеалистам! Иди останови убийцу, если такой смелый.
показати весь коментар
29.05.2026 19:34 Відповісти
 
 