Організатори "Ролан Гаррос" змусили українку Олійникову зняти патч полку Калиновського: тенісистка сховала його і пробилася у третє коло. ВIДЕО

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує свій тріумфальний і водночас емоційний шлях на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос"). Як повідомляє Цензор.НЕТ, після гучних заяв про російський прапор українка зіштовхнулася із суворими формальними обмеженнями з боку організаторів турніру через символіку на формі.

Перед початком поєдинку другого кола організатори "Ролан Гаррос" змусили Олійникову зняти та заховати нашивку (патч) із символікою полку білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського, який у складі ЗСУ воює проти російських окупантів.

Попри вимогу арбітрів, українська спортсменка знайшла спосіб залишити важливий символ із собою та записала спеціальне відеозвернення до захисників.

"Дорогі друзі, великі вітання українським воїнам, вітання білоруським добровольцям. Я зараз знаходжусь на Ролан Гаросі. Через формальні вимоги мене змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-опліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими воїнами. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення, і на матчі він знаходиться в кишенці, і він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що попри цю вимогу, символ зі мною", - наголосила Олександра Олійникова.

Перемога та вихід у третє коло

Цей інцидент не зламав бойовий дух українки. Сьогодні уранці Олександра Олійникова (№65 WTA) провела надважкий і виснажливий матч другого кола проти представниці Австралії Кімберлі Біррелл (№83 WTA), яка на старті турніру створила сенсацію, вибивши п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу.

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився перемогою українки у трьох сетах на вирішальному тай-брейку: 6:3, 0:6, 7(10):6(5).

Протягом першої в історії очної зустрічі цих тенісисток Олійникова виконала 2 подачі навиліт та припустилася 3 подвійних помилок. Нагадаємо, що у першому раунді змагань Олександра розгромила "нейтральну" спортсменку з російським паспортом Олену Пріданкіну.

Наступною суперницею Олександри Олійникової в 1/16 фіналу "Ролан Гаррос" стане переможниця протистояння між Діаною Шнайдер (WTA №23) та Маккартні Кесслер (WTA №48).

