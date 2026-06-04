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Новости Костюк выиграла турнир
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Теннисистка Костюк проиграла в полуфинале "Ролан Гаррос-2026"

Марта Костюк не смогла пробиться в финал "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила "нейтральной" россиянке Мирре Андреевой в полуфинале турнира "Ролан Гаррос-2026".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали турнира

Матч оказался крайне тяжелым для украинской спортсменки. Андреева с первых минут стартового сета захватила инициативу на корте, стремительно поведя в счете 4:0. Костюк сумела отыграть лишь один гейм, однако переломить ход первой партии ей не удалось.

Вторая партия началась по почти идентичному сценарию. Соперница снова ушла в отрыв — 4:1. Несмотря на неутешительное начало, Марта Костюк продемонстрировала боевой характер и сумела минимизировать отставание, сократив разрыв до счета 3:4. Впрочем, устроить полноценный камбэк и вырвать победу во втором сете украинке не удалось — 3:6.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Костюк после выхода в полуфинал "Ролан Гаррос": "В Украине снова была очень тяжелая ночь. Хочу посвятить этот матч украинскому народу". ВИДЕО

Результат матча:

  • Марта Костюк (Украина) — Мирра Андреева (-) — 0:2 (1:6, 3:6)

Стоит отметить, что, несмотря на досадное поражение, этот турнир стал знаковым для украинской теннисистки. Для Марты Костюк это был первый в карьере полуфинал на турнирах серии Большого шлема (Гранд-слем) в одиночном разряде. 

Костюк стала первой украинкой в истории, попавшей в топ-4 "Ролан Гаррос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Автор: 

теннис (156) Костюк Марта (9)
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Ганьба програти здичавілій істоті.
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04.06.2026 17:45 Ответить
зіграй краще! Ганьба що цих істот випускають грати
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04.06.2026 17:48 Ответить
головне, що їх корвет програв українському дрону.
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04.06.2026 18:07 Ответить
Похер.
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04.06.2026 17:46 Ответить
Прикро але треба Марту підтримати , вона не винна що допінгових московитів все ще толерує світ
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04.06.2026 17:48 Ответить
Прикро.
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04.06.2026 17:49 Ответить
Погано.
Ну що ж, залишається тримати кулаки за польку Майю Хвалинську.
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04.06.2026 17:49 Ответить
 
 