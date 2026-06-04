Теннисистка Костюк проиграла в полуфинале "Ролан Гаррос-2026"

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила "нейтральной" россиянке Мирре Андреевой в полуфинале турнира "Ролан Гаррос-2026".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали турнира

Матч оказался крайне тяжелым для украинской спортсменки. Андреева с первых минут стартового сета захватила инициативу на корте, стремительно поведя в счете 4:0. Костюк сумела отыграть лишь один гейм, однако переломить ход первой партии ей не удалось.

Вторая партия началась по почти идентичному сценарию. Соперница снова ушла в отрыв — 4:1. Несмотря на неутешительное начало, Марта Костюк продемонстрировала боевой характер и сумела минимизировать отставание, сократив разрыв до счета 3:4. Впрочем, устроить полноценный камбэк и вырвать победу во втором сете украинке не удалось — 3:6.

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Результат матча:

Марта Костюк (Украина) — Мирра Андреева (-) — 0:2 (1:6, 3:6)

Стоит отметить, что, несмотря на досадное поражение, этот турнир стал знаковым для украинской теннисистки. Для Марты Костюк это был первый в карьере полуфинал на турнирах серии Большого шлема (Гранд-слем) в одиночном разряде.

Костюк стала первой украинкой в истории, попавшей в топ-4 "Ролан Гаррос".

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