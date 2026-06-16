Свитолина за 43 минуты разгромила россиянку Калинскую на турнире в Берлине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начала выступление на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах первого раунда турнира.

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Быстрый старт и полное превосходство

Украинская теннисистка не оставила шансов сопернице в стартовом матче. В первом раунде она уверенно обыграла россиянку Анну Калинскую.

Матч длился всего 43 минуты. В первом сете Свитолина сделала два брейка и отдала сопернице лишь один гейм — 6:1. Во второй партии украинка продолжила контролировать игру.

При счёте 4:1 в пользу Свитолиной соперница решила прекратить матч из-за плохого самочувствия.

Матч завершился досрочно из-за отказа соперницы при счете 4:1 во втором сете.

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Следующий матч в Берлине

Во втором раунде турнира украинская теннисистка встретится с немкой украинского происхождения Евой Лис.

Соперница занимает 80-е место в мировом рейтинге.

Ранее мы писали, что Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года.