Свитолина за 43 минуты разгромила россиянку Калинскую на турнире в Берлине
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начала выступление на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах первого раунда турнира.
Быстрый старт и полное превосходство
Украинская теннисистка не оставила шансов сопернице в стартовом матче. В первом раунде она уверенно обыграла россиянку Анну Калинскую.
Матч длился всего 43 минуты. В первом сете Свитолина сделала два брейка и отдала сопернице лишь один гейм — 6:1. Во второй партии украинка продолжила контролировать игру.
При счёте 4:1 в пользу Свитолиной соперница решила прекратить матч из-за плохого самочувствия.
Матч завершился досрочно из-за отказа соперницы при счете 4:1 во втором сете.
Следующий матч в Берлине
Во втором раунде турнира украинская теннисистка встретится с немкой украинского происхождения Евой Лис.
Соперница занимает 80-е место в мировом рейтинге.
Ранее мы писали, что Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года.
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