Отец сможет получить отсрочку, если мать находится за границей, - зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде предлагают расширить перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о людях, чьи близкие погибли или пропали без вести в результате российской агрессии не только во время боевых действий, но и при других обстоятельствах. Также планируется изменить правила для родителей, если один из них длительное время проживает за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

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Каким новым категориям могут предоставить отсрочку?

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа 2026 года.

Отсрочку хотят распространить также на граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время волонтерской деятельности в районах боевых действий или в результате ракетных ударов, бомбардировок или непосредственных боевых действий. Автор законопроекта объясняет это тем, что такие люди также понесли утрату близких из-за российской агрессии.

Еще одно предложенное изменение касается родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка в Украине из-за длительного пребывания второго родителя за рубежом.

Предлагается предоставить одному из родителей право на отсрочку, если второй из родителей постоянно проживает за пределами Украины или находится за границей не менее 90 дней в течение года.

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