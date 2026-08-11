Батько зможе отримати відстрочку, якщо мати за кордоном, - зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді пропонують розширити перелік громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, йдеться про людей, чиї близькі загинули або зникли безвісти через російську агресію не лише під час бойових дій, а й за інших обставин. Також хочуть змінити правила для батьків, якщо один із них тривалий час проживає за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт парламенту.

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Яким новим категоріям можуть надати відстрочку?

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 10 серпня 2026 року.

Відстрочку хочуть поширити також на громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час волонтерської діяльності в районах бойових дій або внаслідок ракетних ударів, бомбардувань чи безпосередніх бойових дій. Автор законопроєкту пояснює це тим, що такі люди також зазнали втрати близьких через російську агресію.

Ще одна запропонована зміна стосується батьків, які самостійно виховують дитину в Україні через тривале перебування другого з батьків за кордоном.

Пропонується надати одному з батьків право на відстрочку, якщо другий із батьків постійно проживає за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року.

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