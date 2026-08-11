50% пограничников участвуют в обороне Украины, - Демченко

Около 50 % личного состава Государственной пограничной службы Украины непосредственно задействованы в обороне страны. Они выполняют боевые задачи не только на государственной границе, но и на линии фронта, а также на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

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По его словам, подразделения ГПСУ выполняют задачи на различных участках.

В частности, пограничники участвуют в обороне границы с Беларусью, имеют собственные полосы обороны на границе с Россией, а также непосредственно работают на фронте и на южном направлении.

"50% нашего личного состава - это те воины, которые защищают страну, а не просто охраняют линию государственной границы, как это было в мирное время", - отметил спикер.

ГПСУ усилила боевые возможности

Демченко подчеркнул, что за время полномасштабной войны Государственная пограничная служба значительно укрепила свои боевые возможности.

В начале российского вторжения пограничные подразделения не располагали тяжелым вооружением, однако сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас имеются все калибры артиллерийских средств, минометы, а также развиваются направления беспилотных систем, как наземных, так и пилотируемых… В зонах обороны Украины, где выполняют задачи военнослужащие Государственной пограничной службы, это полноценное выполнение задач, как и подразделениями Вооруженных сил или Национальной гвардии", - подчеркнул Демченко.

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