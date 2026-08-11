Основные маршруты дронов РФ: в ГПСУ назвали самые опасные направления

Основными маршрутами проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Украины остаются Сумская и Черниговская области. Также вражеские дроны периодически фиксируются в Харьковской области, а в последнее время подобная активность усилилась и в южных регионах.

Об этом в эфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Основные направления атак

"Больше всего попыток проникновения ударных беспилотных аппаратов происходит через Черниговскую и Сумскую области. Периодически растет количество залетов и через Харьковскую область. Но Черниговская и Сумская области - это именно те направления, где наши мобильные огневые группы, а также военнослужащие, выполняющие задачи вблизи границы, фиксируют наибольшее использование вражеских дронов. В последнее время также наблюдается довольно активное использование противником БПЛА и их маршрутов через южные области", - сказал Демченко.

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По его словам, задача мобильных огневых групп - максимально сбивать вражеские БПЛА, чтобы не дать им проникнуть вглубь страны.

Задачи мобильных огневых групп

"Наша задача - максимально сбивать их на тех направлениях, где они залетают, для того, чтобы они не смогли массово проникнуть вглубь территории нашей страны", - отметил представитель ГПСУ.

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