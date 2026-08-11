Основні маршрути дронів РФ: у ДПСУ назвали найнебезпечніші напрямки
Основними маршрутами заходження російських безпілотників в український повітряний простір залишаються Сумщина та Чернігівщина. Також ворожі дроники періодично фіксують на Харківщині, а останнім часом подібна активність зросла й у південних регіонах.
Про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Основні напрямки атак
"Найбільше спроб заходу ударних безпілотних апаратів відбувається через Чернігівську та Сумську області. Періодично зростає кількість зальотів і через Харківщину. Але Чернігівщина й Сумщина - це саме ті напрямки, де наші мобільні вогневі групи, а також військовослужбовці, які виконують завдання поряд кордону, фіксують найбільше використання ворожих дронів. Останнім часом також спостерігається досить активне використання противником БпЛА та їхніх маршрутів через південні області", - сказав Демченко.
За його словами, завданням мобільних вогневих груп - максимально збивати ворожі БпЛА, щоб не дати пройти їм углиб країни.
Завдання мобільних вогневих груп
"Наше завдання - максимально збивати їх на тих напрямках, де вони залітають, для того, щоб вони не могли масово пройти вглиб території нашої країни", - зазначив речник ДПСУ.
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