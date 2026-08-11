Основні маршрути дронів РФ: у ДПСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Основними маршрутами заходження російських безпілотників в український повітряний простір залишаються Сумщина та Чернігівщина. Також ворожі дроники періодично фіксують на Харківщині, а останнім часом подібна активність зросла й у південних регіонах.

Про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Основні напрямки атак

"Найбільше спроб заходу ударних безпілотних апаратів відбувається через Чернігівську та Сумську області. Періодично зростає кількість зальотів і через Харківщину. Але Чернігівщина й Сумщина - це саме ті напрямки, де наші мобільні вогневі групи, а також військовослужбовці, які виконують завдання поряд кордону, фіксують найбільше використання ворожих дронів. Останнім часом також спостерігається досить активне використання противником БпЛА та їхніх маршрутів через південні області", - сказав Демченко.

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За його словами, завданням мобільних вогневих груп - максимально збивати ворожі БпЛА, щоб не дати пройти їм углиб країни.

Завдання мобільних вогневих груп

"Наше завдання - максимально збивати їх на тих напрямках, де вони залітають, для того, щоб вони не могли масово пройти вглиб території нашої країни", - зазначив речник ДПСУ.

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