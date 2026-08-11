50% прикордонників беруть участь в обороні України, - Демченко

Близько 50% особового складу Державної прикордонної служби України безпосередньо залучені до оборони країни. Вони виконують бойові завдання не лише на державному кордоні, а й на лінії фронту та на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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За його словами, підрозділи ДПСУ виконують завдання на різних ділянках.

Зокрема, прикордонники беруть участь в обороні кордону з Білоруссю, мають власні смуги оборони на кордоні з Росією, а також безпосередньо працюють на фронті та на південному напрямку.

"50% нашого особового складу – це ті воїни, які боронять країну, а не просто захищають лінію державного кордону, як це було в мирний час", – зазначив речник.

ДПСУ посилила бойові можливості

Демченко наголосив, що за час повномасштабної війни Державна прикордонна служба значно наростила свої бойові спроможності.

На початку російського вторгнення прикордонні підрозділи не мали важкого озброєння, однак нині ситуація змінилася.

"Зараз всі калібри і артилерійських засобів, і міномети, це і розвиток напрямків безпілотних систем, як наземних, так і пілотованих… В смугах оборони України, де виконують задачу військовослужбовці Державної прикордонної служби, це повноцінне виконання завдань, як і підрозділи Збройних сил або Національної гвардії", - наголосив Демченко.

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