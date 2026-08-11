Экс-президента Сирии Асада заочно приговорили к смертной казни за убийства, пытки и преступления против человечности
Во вторник, 11 августа, суд в Сирии заочно приговорил свергнутого президента страны Башара Асада к смертной казни за преступления, совершенные в ходе многолетней войны в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и сирийское государственное агентство SANA, это первый приговор, вынесенный в отношении Асада после свержения его режима.
Суд признал бывшего сирийского лидера виновным в "умышленном и преднамеренном убийстве более одного человека и детей, пытках, произвольных арестах и преступлениях против человечности".
Башар Асад был отстранен от власти в декабре 2024 года в результате стремительного наступления повстанцев. Его падение положило конец многолетнему правлению семьи Асадов в Сирии.
Гражданская война в стране длилась почти 14 лет и унесла жизни сотен тысяч людей.
Вместе с Асадом к смертной казни приговорили Атефа Наджиба, который работал в сирийских силовых структурах во времена его режима.
После свержения режима Башар Асад бежал в Россию.
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