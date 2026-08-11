Експрезидента Сирії Асада заочно засудили до смертної кари за вбивства, тортури та злочини проти людяності

Суд у Сирії у вівторок, 11 серпня, заочно засудив поваленого президента країни Башара Асада до смертної кари за злочини, скоєні під час багаторічної війни в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та сирійське державне агентство SANA, це перший вирок, винесений проти Асада після повалення його режиму.

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Суд визнав колишнього сирійського лідера винним у "навмисному та умисному вбивстві більш ніж однієї особи та дітей, тортурах, свавільних арештах та злочинах проти людяності".

Башара Асада усунули від влади у грудні 2024 року внаслідок стрімкого наступу повстанців. Його падіння поклало край багаторічному правлінню родини Асадів у Сирії.

Громадянська війна в країні тривала майже 14 років та забрала життя сотень тисяч людей.

Разом з Асадом до смертної кари засудили Атефа Наджиба, який працював у сирійських силових структурах за часів його режиму.

Після повалення режиму Башар Асад утік до Росії.

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