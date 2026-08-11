УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14409 відвідувачів онлайн
Новини Сирія вимагає від РФ видати Асада Ордер на арешт Асада
916 4

Експрезидента Сирії Асада заочно засудили до смертної кари за вбивства, тортури та злочини проти людяності

Башара Асада заочно засудили до смертної кари

Суд у Сирії у вівторок, 11 серпня, заочно засудив поваленого президента країни Башара Асада до смертної кари за злочини, скоєні під час багаторічної війни в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та сирійське державне агентство SANA, це перший вирок, винесений проти Асада після повалення його режиму.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суд визнав колишнього сирійського лідера винним у "навмисному та умисному вбивстві більш ніж однієї особи та дітей, тортурах, свавільних арештах та злочинах проти людяності".

Башара Асада усунули від влади у грудні 2024 року внаслідок стрімкого наступу повстанців. Його падіння поклало край багаторічному правлінню родини Асадів у Сирії.

Громадянська війна в країні тривала майже 14 років та забрала життя сотень тисяч людей.

Разом з Асадом до смертної кари засудили Атефа Наджиба, який працював у сирійських силових структурах за часів його режиму.

Після повалення режиму Башар Асад утік до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підтримала ордер Сирії на арешт Асада, який переховується в Москві

Автор: 

смертна кара (57) суд (8983) Асад Башар (172)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 