Експрезидента Сирії Асада заочно засудили до смертної кари за вбивства, тортури та злочини проти людяності
Суд у Сирії у вівторок, 11 серпня, заочно засудив поваленого президента країни Башара Асада до смертної кари за злочини, скоєні під час багаторічної війни в країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та сирійське державне агентство SANA, це перший вирок, винесений проти Асада після повалення його режиму.
Суд визнав колишнього сирійського лідера винним у "навмисному та умисному вбивстві більш ніж однієї особи та дітей, тортурах, свавільних арештах та злочинах проти людяності".
Башара Асада усунули від влади у грудні 2024 року внаслідок стрімкого наступу повстанців. Його падіння поклало край багаторічному правлінню родини Асадів у Сирії.
Громадянська війна в країні тривала майже 14 років та забрала життя сотень тисяч людей.
Разом з Асадом до смертної кари засудили Атефа Наджиба, який працював у сирійських силових структурах за часів його режиму.
Після повалення режиму Башар Асад утік до Росії.
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