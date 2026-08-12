Глава оборонного ведомства Молдовы отказался отвечать на вопрос, заданный на русском языке: "Я вас не понимаю"
Во время пресс-конференции в среду министр обороны Молдовы Анатолий Носатый прервал журналистку, которая пыталась задать ему вопрос на русском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания NewsMaker.
Языковой инцидент на пресс-конференции
Журналистка обратилась к чиновнику на русском языке. Однако чиновник не дал ей договорить и ответил на румынском, что не понимает ее. После этого журналистка повторила свой вопрос на государственном языке.
Министр поблагодарил ее за использование румынского языка и ответил на вопрос.
"Большое спасибо, что вы говорите на государственном языке — румынском. Вы очень хорошо им владеете", — ответил на это Носатый.
Журналисты обратили внимание на резюме чиновника на сайте правительства. В документе указано, что он владеет румынским, английским и русским языками.
Биография чиновника и изменения в Кабмине
В биографии Носатого также упоминается о его военном обучении в Украине в девяностых годах. Он проходил курс тактической разведки в Киевском высшем общевойсковом командном училище и курс пехотной подготовки в Одессе.
- Анатолий Носатый возглавляет Министерство обороны с 2021 года. Он сохранил свою должность в новом правительстве Василе Тофана. Президент Мая Санду выдвинула кандидатуру Тофана на пост премьер-министра 11 июля после отставки Александра Мунтяну.
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