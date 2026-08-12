РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14382 посетителя онлайн
Новости Языковой конфликт
3 362 11

Глава оборонного ведомства Молдовы отказался отвечать на вопрос, заданный на русском языке: "Я вас не понимаю"

Молдавский министр отказался отвечать на вопрос, заданный на русском языке

Во время пресс-конференции в среду министр обороны Молдовы Анатолий Носатый прервал журналистку, которая пыталась задать ему вопрос на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания NewsMaker.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Языковой инцидент на пресс-конференции

Журналистка обратилась к чиновнику на русском языке. Однако чиновник не дал ей договорить и ответил на румынском, что не понимает ее. После этого журналистка повторила свой вопрос на государственном языке.

Министр поблагодарил ее за использование румынского языка и ответил на вопрос.

"Большое спасибо, что вы говорите на государственном языке — румынском. Вы очень хорошо им владеете", — ответил на это Носатый.

Журналисты обратили внимание на резюме чиновника на сайте правительства. В документе указано, что он владеет румынским, английским и русским языками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО осудило нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии и заявило об усилении ПВО

Биография чиновника и изменения в Кабмине

В биографии Носатого также упоминается о его военном обучении в Украине в девяностых годах. Он проходил курс тактической разведки в Киевском высшем общевойсковом командном училище и курс пехотной подготовки в Одессе.

  • Анатолий Носатый возглавляет Министерство обороны с 2021 года. Он сохранил свою должность в новом правительстве Василе Тофана. Президент Мая Санду выдвинула кандидатуру Тофана на пост премьер-министра 11 июля после отставки Александра Мунтяну.

Автор: 

Румыния (1367) скандал (4470) язык (3753)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Пан міністр гарно усвідомив ще з 1992 року, що теза путлєра «росія там, де є російський ізик» це геополітичний інструмент для обґрунтування агресії, інтервенцій та ідеї «русского мира». Цей принцип є ключовою складовою імперської політики кремля.
показать весь комментарий
12.08.2026 20:02 Ответить
+12
показать весь комментарий
12.08.2026 19:58 Ответить
+4
Лише тупорогий мордовський олень та меншовартісний нащадок вертухая не здатні второпати, чому назва моєї мови збігається з назвою моєї країни.
показать весь комментарий
12.08.2026 20:37 Ответить

Загрузка...

 
 