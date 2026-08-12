Очільник оборонного відомства Молдови відмовився відповідати на питання, поставлене російською: "Я вас не розумію"

Під час пресконференції у середу міністр оборони Молдови Анатолій Носатий перервав журналістку, яка намагалася поставити йому запитання російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання NewsMaker.

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Мовний інцидент на пресконференції

Журналістка звернулася до урядовця російською мовою. Проте посадовець не дав їй договорити та відповів румунською, що не розуміє її. Після цього медійниця повторила своє запитання державною мовою.

Міністр подякував їй за використання румунської мови та дав відповідь на запитання.

"Дуже дякую, що ви розмовляєте державною мовою – румунською. Ви дуже добре нею володієте", – відповів на це Носатий.

Журналісти звернули увагу на резюме урядовця на сайті уряду. У документі вказано, що він володіє румунською, англійською та російською мовами.

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Біографія урядовця та зміни в Кабміні

У біографії Носатого також зазначено про його військове навчання в Україні у дев'яностих роках. Він проходив курс тактичної розвідки у Київському вищому загальновійськовому командному училищі та курс піхотної підготовки в Одесі.