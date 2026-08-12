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Очільник оборонного відомства Молдови відмовився відповідати на питання, поставлене російською: "Я вас не розумію"

Молдовський міністр відмовився відповідати на питання, поставлене російською

Під час пресконференції у середу міністр оборони Молдови Анатолій Носатий перервав журналістку, яка намагалася поставити йому запитання російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання NewsMaker.

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Мовний інцидент на пресконференції

Журналістка звернулася до урядовця російською мовою. Проте посадовець не дав їй договорити та відповів румунською, що не розуміє її. Після цього медійниця повторила своє запитання державною мовою.

Міністр подякував їй за використання румунської мови та дав відповідь на запитання.

"Дуже дякую, що ви розмовляєте державною мовою – румунською. Ви дуже добре нею володієте", – відповів на це Носатий.

Журналісти звернули увагу на резюме урядовця на сайті уряду. У документі вказано, що він володіє румунською, англійською та російською мовами.

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Біографія урядовця та зміни в Кабміні

У біографії Носатого також зазначено про його військове навчання в Україні у дев'яностих роках. Він проходив курс тактичної розвідки у Київському вищому загальновійськовому командному училищі та курс піхотної підготовки в Одесі.

  • Анатолій Носатий очолює Міністерство оборони з 2021 року. Він зберіг свою посаду в новому уряді Василе Тофана. Президентка Мая Санду висунула кандидатуру Тофана на посаду прем'єр-міністра 11 липня після відставки Александра Мунтяну.

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Топ коментарі
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Пан міністр гарно усвідомив ще з 1992 року, що теза путлєра «росія там, де є російський ізик» це геополітичний інструмент для обґрунтування агресії, інтервенцій та ідеї «русского мира». Цей принцип є ключовою складовою імперської політики кремля.
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12.08.2026 20:02 Відповісти
+13
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12.08.2026 19:58 Відповісти
+7
Лише тупорогий мордовський олень та меншовартісний нащадок вертухая не здатні второпати, чому назва моєї мови збігається з назвою моєї країни.
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12.08.2026 20:37 Відповісти

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