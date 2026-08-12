От железнодорожной станции до аэропорта: в Кишиневе тестируют новый бесплатный трансфер для украинцев

Международный аэропорт Кишинева запустил пилотный проект бесплатного трансфера для пассажиров, прибывающих из Украины в Молдову на поезде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта в социальной сети Facebook.

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Бесплатный шаттл и новая остановка

Для многих путешественников из Украины Кишинев является важным транспортным узлом для поездок в Европу. Из-за роста пассажиропотока возросла нагрузка на дороги возле терминала. Поэтому аэропорт тестирует альтернативный вариант проезда через железнодорожную станцию "Ревака".

Ежедневно в 10:20 пассажиры могут выйти на этой станции, куда поезд доезжает от вокзала за 7–10 минут. От "Реваки" до терминала будет курсировать бесплатный автобус, который доставит людей за 5 минут. Кроме того, для удобства пассажиров на территории аэропорта установили 11 беседок для отдыха и увеличили количество точек с бесплатной питьевой водой.

"Это пилотный проект. В конце этого месяца мы проанализируем, сколько людей воспользовались этим сообщением и соответствует ли это решение реальным потребностям", — пояснили в пресс-службе аэропорта.

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Участие "Укрзализныци" в проекте

В компании "Укрзализныця" отметили, что в апреле провели тестовую поездку поезда №351 "Киев — Кишинев" до станции "Ревака". Проверка показала наличие спроса среди пассажиров на эту остановку.

Пока что остановку "Ревака" добавят только на маршруте из Киева в Кишинев. В обратном направлении пассажирам придется самостоятельно добираться до центрального железнодорожного вокзала.