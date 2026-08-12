З залізничної станції до аеропорту: у Кишиневі тестують новий безкоштовний трансфер для українців

Міжнародний аеропорт Кишинева запустив пілотний проєкт безкоштовного трансферу для пасажирів, які прибувають з України до Молдови поїздом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві пресслужби аеропорту у соціальній мережі Фейсбук.

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Безкоштовний шатл та нова зупинка

Для багатьох мандрівників з України Кишинів є важливим транспортним вузлом для поїздок до Європи. Через зростання пасажиропотоку зросло навантаження на дороги біля термінала. Тому аеропорт тестує альтернативний варіант проїзду через залізничну станцію "Ревака".

Щодня о 10:20 пасажири можуть вийти на цій станції, куди поїзд доїжджає від вокзалу за 7–10 хвилин. Від "Реваки" до термінала курсуватиме безкоштовний автобус, який доправить людей за 5 хвилин. До того ж для комфорту пасажирів на території аеропорту встановили 11 альтанок для відпочинку та збільшили кількість пунктів із безкоштовною питною водою.

"Це пілотний проєкт. Наприкінці цього місяця ми проаналізуємо, скільки людей скористалися цим сполученням і чи відповідає це рішення реальним потребам", – пояснили в пресслужбі аеропорту.

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Участь "Укрзалізниці" у проєкті

В компанії "Укрзалізниця" зазначили, що у квітні провели тестову поїздку поїзда №351 "Київ – Кишинів" до станції "Ревака". Перевірка показала наявність попиту серед пасажирів на цю зупинку.

Наразі зупинку "Ревака" додадуть тільки на маршруті з Києва до Кишинева. У зворотному напрямку пасажири мають самостійно добиратися до центрального залізничного вокзалу.