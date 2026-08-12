Чехия отказала нескольким десяткам украинцев во временной защите из-за новых требований относительно военного учета, — СМИ
С 5 августа Чехия больше не предоставляет временную защиту вновь прибывшим мужчинам призывного возраста из Украины, если они не подтвердят выполнение своих воинских обязанностей. С момента вступления в силу нового правила чешские власти уже отказали во временной защите нескольким десяткам граждан Украины.
Об этом пишет Novinky, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые отказы
"За неполную неделю уже было несколько десятков человек, которые не получили временную защиту. Они не смогли подтвердить выполнение своих воинских обязанностей перед Украиной", — сказала эксперт МВД Чехии по вопросам миграции.
Механизм проверки
По ее словам, проверка осуществляется через украинскую электронную военную книжку, в которой чешские чиновники знают, как проверить записи о выполнении воинского долга. Она добавила, что подтверждением может служить и украинский штамп о выезде, однако предпочтение отдается именно выписке из военно-учетного документа.
Отмечается, что в настоящее время в Чехии находится более 360 тысяч украинцев, из них более 130 тысяч — мужчины. В последнее время среди прибывших преобладают мужчины трудоспособного возраста. В прошлом году впервые с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году в Чехию прибыло больше беженцев-мужчин, чем женщин.
Причины и позиция чешских властей
В МВД Чехии объясняют ужесточение правил высокой нагрузкой на государственную инфраструктуру и ожидают, что это уменьшит количество украинских мужчин, прибывающих в страну.
"В ходе переговоров Чешская Республика была среди государств, которые активно выступали за ужесточение условий временной защиты", — заявил заместитель министра внутренних дел Ондржей Махал.
Он добавил, что "эти изменения приветствует и украинская сторона".
Что предшествовало
Напомним, что Совет Европейского Союза официально продлил действие механизма временной защиты для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время решение предусматривает новые условия для отдельных категорий заявителей, в частности военнообязанных.
В частности, временную защиту не получат лица, которые не смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей в соответствии с украинским законодательством. Решение вступило в силу 5 августа 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одразу після оголошення війни у вересні 1939 року було ухвалено Закон про Національну службу, який запровадив обов'язковий призов для чоловіків віком від 18 до 41 року.
Згодом, у міру затягування війни, верхню межу призову для чоловіків було піднято до 51 року.
Велика Британія стала першою країною, яка почала призивати жінок на державну службу.
Жінки служили у допоміжних підрозділах армії, флоту та авіації (наприклад, WAAF, WRNS), де працювали радистками, механіками, водіями та операторками ППО.
Тисячі жінок було направлено у сільське господарство для забезпечення країни продовольством.
Жінки масово замінили чоловіків на військових заводах, складаючи основу робочої сили у важкій промисловості.
Через гостру нестачу вугілля частину призовників за жеребкуванням відправляли працювати не на фронт, а в шахти.
сини чиновників, їх родичі і їх друзі воювали.
а тепер спробуй знову про те саме