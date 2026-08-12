Чехия отказала нескольким десяткам украинцев во временной защите из-за новых требований относительно военного учета, — СМИ

С 5 августа Чехия больше не предоставляет временную защиту вновь прибывшим мужчинам призывного возраста из Украины, если они не подтвердят выполнение своих воинских обязанностей. С момента вступления в силу нового правила чешские власти уже отказали во временной защите нескольким десяткам граждан Украины.

Об этом пишет Novinky, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые отказы

"За неполную неделю уже было несколько десятков человек, которые не получили временную защиту. Они не смогли подтвердить выполнение своих воинских обязанностей перед Украиной", — сказала эксперт МВД Чехии по вопросам миграции.

Механизм проверки

По ее словам, проверка осуществляется через украинскую электронную военную книжку, в которой чешские чиновники знают, как проверить записи о выполнении воинского долга. Она добавила, что подтверждением может служить и украинский штамп о выезде, однако предпочтение отдается именно выписке из военно-учетного документа.

Отмечается, что в настоящее время в Чехии находится более 360 тысяч украинцев, из них более 130 тысяч — мужчины. В последнее время среди прибывших преобладают мужчины трудоспособного возраста. В прошлом году впервые с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году в Чехию прибыло больше беженцев-мужчин, чем женщин.

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Причины и позиция чешских властей

В МВД Чехии объясняют ужесточение правил высокой нагрузкой на государственную инфраструктуру и ожидают, что это уменьшит количество украинских мужчин, прибывающих в страну.

"В ходе переговоров Чешская Республика была среди государств, которые активно выступали за ужесточение условий временной защиты", — заявил заместитель министра внутренних дел Ондржей Махал.

Он добавил, что "эти изменения приветствует и украинская сторона".

Что предшествовало

Напомним, что Совет Европейского Союза официально продлил действие механизма временной защиты для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время решение предусматривает новые условия для отдельных категорий заявителей, в частности военнообязанных.

В частности, временную защиту не получат лица, которые не смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей в соответствии с украинским законодательством. Решение вступило в силу 5 августа 2026 года.

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