Чехія відмовила кільком десяткам українців у тимчасовому захисті через нові вимоги щодо військового обліку, - ЗМІ

З 5 серпня Чехія більше не надає тимчасовий захист новоприбулим чоловікам призовного віку з України, якщо вони не підтвердять виконання своїх військових обов’язків. З моменту дії нового правила чеська влада вже відмовила у тимчасовому захисті кільком десяткам громадян України.

Про це пише Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші відмови

"За неповний тиждень уже було кілька десятків осіб, які не отримали тимчасовий захист. Вони не змогли підтвердити виконання своїх військових обов'язків перед Україною",- сказала експертка МВС Чехії з питань міграції.

Механізм перевірки

За її словами, перевірка здійснюється через українську електронну військову книжку, в якій чеські посадовці знають, як перевірити записи про виконання військового обов'язку. Вона додала, що підтвердженням може слугувати й український штамп про виїзд, однак перевага надається саме витягу з військово-облікового документа.

Зазначається, що наразі у Чехії перебуває понад 360 тисяч українців, з них понад 130 тисяч - чоловіки. Останнім часом серед прибулих переважають чоловіки працездатного віку. Торік уперше з початку повномасштабної російської агресії у 2022 році до Чехії прибуло більше біженців-чоловіків, аніж жінок.

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Причини та позиція чеської влади

У МВС Чехії пояснюють посилення правил високим навантаженням на державну інфраструктуру та очікують, що це зменшить кількість українських чоловіків, які прибувають до країни.

"Під час переговорів Чеська Республіка була серед держав, які активно виступали за звуження умов тимчасового захисту", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Ондржей Махал.

Він додав, що "зміни вітає і українська сторона".

Що передувало

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для окремих категорій заявників, зокрема військовозобов'язаних.

Зокрема, тимчасовий захист не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства. Рішення набуло чинності 5 серпня 2026-го.

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