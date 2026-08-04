Від завтра в ЄС почнуть діяти нові правила для новоприбулих чоловіків-біженців з України (оновлено)
Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для окремих категорій заявників, зокрема військовозобов'язаних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Євросоюзу.
В Офіційному журналі опублікували рішення Ради Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту для українців, які залишили країну через російську повномасштабну агресію. Крім того, документ запроваджує нові умови для окремих категорій заявників.
В документі вказано, що тимчасовий захист українцям продовжили ще на рік — до 4 березня 2028 року.
Рішення набуде чинності 5 серпня 2026-го.
Що змінилося?
Також документ уточнює умови надання тимчасового захисту новим заявникам. Зокрема, його не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства.
У рішенні зазначено, що цю вимогу запроваджують з урахуванням поточних оборонних потреб України. Для підтвердження виконання військових обов’язків держави-члени Європейського Союзу зможуть вимагати відповідні документи або інші докази, вказано в документі.
Нові правила застосовуватимуть лише до заяв, поданих після набуття рішенням чинності. Однак вони не будуть поширюватися на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у державі-члені Євросоюзу і безперервно зберігатимуть цей статус.
"Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов’язання", — йдеться в рішенні Ради ЄС.
Що передувало?
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які перебувають у Польщі, мають захищати свою державу від російської агресії.
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