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Новини Українські біженці
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Від завтра в ЄС почнуть діяти нові правила для новоприбулих чоловіків-біженців з України (оновлено)

Чехія змінила правила для українців

Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для окремих категорій заявників, зокрема військовозобов'язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Євросоюзу.

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В Офіційному журналі опублікували рішення Ради Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту для українців, які залишили країну через російську повномасштабну агресію. Крім того, документ запроваджує нові умови для окремих категорій заявників.

В документі вказано, що тимчасовий захист українцям продовжили ще на рік — до 4 березня 2028 року.

Рішення набуде чинності 5 серпня 2026-го.

Що змінилося?

Також документ уточнює умови надання тимчасового захисту новим заявникам. Зокрема, його не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства.

У рішенні зазначено, що цю вимогу запроваджують з урахуванням поточних оборонних потреб України. Для підтвердження виконання військових обов’язків держави-члени Європейського Союзу зможуть вимагати відповідні документи або інші докази, вказано в документі.

Читайте: ЄС остаточно вирішив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року

Нові правила застосовуватимуть лише до заяв, поданих після набуття рішенням чинності. Однак вони не будуть поширюватися на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у державі-члені Євросоюзу і безперервно зберігатимуть цей статус.

"Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов’язання", — йдеться в рішенні Ради ЄС.

Також читайте: Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС перевищила 4,38 млн, – Євростат

Що передувало?

  • Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які перебувають у Польщі, мають захищати свою державу від російської агресії.

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біженці (1531) Євросоюз (10732) чоловіки (211)
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Топ коментарі
+4
Будуть усі в Угорщину їхати або в якусь іншу країну, яка не буде вимагати ніяких резервів
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04.08.2026 22:40 Відповісти
+3
Будуть, значить, без соцзахисту в'їжджати. У кого є гроші, звісно.
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04.08.2026 22:09 Відповісти
+2
+++
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04.08.2026 22:13 Відповісти

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