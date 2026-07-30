ЄС остаточно вирішив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року
Євросоюз ухвалив остаточне рішення продовжити до березня 2028 року тимчасовий захист для українців, які шукають прихистку від війни. Водночас це не стосується тих, хто має виконувати військовий обов'язок.
Про це журналістам повідомив європейський дипломат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
За словами дипломата, рішення ухвалили за письмовою процедурою, яка була успішно завершена сьогодні.
Очікується, що рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі найближчими днями.
15 липня стало відомо, що країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткову умову: вони повинні будуть підтвердити виконання або законне звільнення від військового обов'язку в Україні.
Що передувало?
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які перебувають у Польщі, мають захищати свою державу від російської агресії.
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