Грузія продовжила фінансову та медичну підтримку українських біженців до жовтня 2026 року
Уряд Грузії продовжив до 1 жовтня 2026 року програму фінансової та медичної підтримки для громадян України, які прибули до країни через повномасштабну війну. Українці й надалі отримуватимуть компенсацію за житло та щомісячну грошову допомогу за умови безперервного перебування в Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Адміністрацію уряду Грузії повідомляє Sova,
Умова отримання виплати - безперервне перебування в Грузії
Згідно з рішенням, сім’ї продовжуватимуть отримувати 300 ларі на забезпечення житлом, а кожен отримувач - 45 ларі щомісячної допомоги. Однак у разі, якщо особа залишить територію Грузії, виплата 45 ларі припинятиметься з наступного місяця.
Крім того, виплата 300 ларі на житло буде припинена сім’ї, якщо всі її члени виїдуть з країни.
Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.
Також уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року по 1 жовтня 2026 року та безперервно перебувають на території країни.
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