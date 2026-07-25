Грузія продовжила фінансову та медичну підтримку українських біженців до жовтня 2026 року

Уряд Грузії продовжив до 1 жовтня 2026 року програму фінансової та медичної підтримки для громадян України, які прибули до країни через повномасштабну війну. Українці й надалі отримуватимуть компенсацію за житло та щомісячну грошову допомогу за умови безперервного перебування в Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Адміністрацію уряду Грузії повідомляє Sova,

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умова отримання виплати - безперервне перебування в Грузії

Згідно з рішенням, сім’ї продовжуватимуть отримувати 300 ларі на забезпечення житлом, а кожен отримувач - 45 ларі щомісячної допомоги. Однак у разі, якщо особа залишить територію Грузії, виплата 45 ларі припинятиметься з наступного місяця.

Крім того, виплата 300 ларі на житло буде припинена сім’ї, якщо всі її члени виїдуть з країни.

Також читайте: ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але запровадив нову умову

Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.

Також уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року по 1 жовтня 2026 року та безперервно перебувають на території країни.

Також читайте: Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС перевищила 4,38 млн, – Євростат