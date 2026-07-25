Грузия продлила финансовую и медицинскую поддержку украинских беженцев до октября 2026 года

Правительство Грузии продлило до 1 октября 2026 года программу финансовой и медицинской поддержки для граждан Украины, прибывших в страну в связи с полномасштабной войной. Украинцы и в дальнейшем будут получать компенсацию за жилье и ежемесячную денежную помощь при условии непрерывного пребывания в Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Администрацию правительства Грузии сообщает Sova,

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Условие получения выплаты - непрерывное пребывание в Грузии

Согласно решению, семьи будут продолжать получать 300 лари на обеспечение жильем, а каждый получатель - 45 лари ежемесячной помощи. Однако в случае, если человек покинет территорию Грузии, выплата 45 лари будет прекращена со следующего месяца.

Кроме того, выплата 300 лари на жилье будет прекращена семье, если все ее члены выедут из страны.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе. Выплаты осуществляет Агентство социального обслуживания.

Также правительство продлило до 1 октября 2026 года программу медицинского обслуживания для граждан Украины, прибывших в Грузию в период с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года и непрерывно находящихся на территории страны.

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