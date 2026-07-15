ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2028 года, но ввел новое условие
Страны ЕС согласились продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей будет введено дополнительное условие: они должны будут подтвердить прохождение военной службы или законное освобождение от военной обязанности в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.
"Сегодня страны ЕС согласились продлить статус временной защиты, предоставленный беженцам из Украины, до 4 марта 2028 года, выполняя обязательства ЕС поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это необходимо. Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех, кто спасается от войны", — говорится в тексте документа.
Ограничение касается новых заявителей
- Страны ЕС договорились, что в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем людям, которые выполняют свои военные обязанности в Украине.
- Это ограничение коснется только новых заявителей на временную защиту и не будет распространяться на тех, кто уже имеет этот статус в ЕС.
Это означает, что для получения временной защиты украинские беженцы должны будут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей, предъявив паспорт со штампом, подтверждающим законный выезд из Украины и выполнение соответствующих требований.
Также можно будет предоставить бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от военной службы или ее прохождение.
С марта 2022 года более 4 миллионов беженцев из Украины пользуются защитой в ЕС.
- Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны защищать свою страну от российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337