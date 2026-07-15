ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2028 года, но ввел новое условие

Страны ЕС согласились продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей будет введено дополнительное условие: они должны будут подтвердить прохождение военной службы или законное освобождение от военной обязанности в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня страны ЕС согласились продлить статус временной защиты, предоставленный беженцам из Украины, до 4 марта 2028 года, выполняя обязательства ЕС поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это необходимо. Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех, кто спасается от войны", — говорится в тексте документа.

Читайте также: Украинцы и в дальнейшем смогут просить убежища в странах ЕС независимо от изменений правил, — аналитик Кнаус

Ограничение касается новых заявителей

Страны ЕС договорились, что в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем людям, которые выполняют свои военные обязанности в Украине.

Это ограничение коснется только новых заявителей на временную защиту и не будет распространяться на тех, кто уже имеет этот статус в ЕС.

Это означает, что для получения временной защиты украинские беженцы должны будут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей, предъявив паспорт со штампом, подтверждающим законный выезд из Украины и выполнение соответствующих требований.

Читайте также: Число украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС, превысило 4,38 млн, - Евростат

Также можно будет предоставить бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от военной службы или ее прохождение.

С марта 2022 года более 4 миллионов беженцев из Украины пользуются защитой в ЕС.