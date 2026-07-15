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Новости Украинские беженцы
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ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2028 года, но ввел новое условие

ЕС продлил временную защиту украинцев с новыми ограничениями
Фото: gettyimages.com

Страны ЕС согласились продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей будет введено дополнительное условие: они должны будут подтвердить прохождение военной службы или законное освобождение от военной обязанности в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

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"Сегодня страны ЕС согласились продлить статус временной защиты, предоставленный беженцам из Украины, до 4 марта 2028 года, выполняя обязательства ЕС поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это необходимо. Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех, кто спасается от войны", — говорится в тексте документа.

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Ограничение касается новых заявителей

  • Страны ЕС договорились, что в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем людям, которые выполняют свои военные обязанности в Украине.
  • Это ограничение коснется только новых заявителей на временную защиту и не будет распространяться на тех, кто уже имеет этот статус в ЕС.

Это означает, что для получения временной защиты украинские беженцы должны будут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей, предъявив паспорт со штампом, подтверждающим законный выезд из Украины и выполнение соответствующих требований.

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Также можно будет предоставить бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от военной службы или ее прохождение.

 С марта 2022 года более 4 миллионов беженцев из Украины пользуются защитой в ЕС.

  • Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны защищать свою страну от российской агрессии.

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беженцы (1749) защита (255) Евросоюз (18330)
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Топ комментарии
+14
А цікаво, чи мають місце такі самі вимоги, до муслімів, африканців, та іншого кольорового зброду в Европі?
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15.07.2026 11:38 Ответить
+13
Були часи...
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15.07.2026 11:33 Ответить
+8
Хто платить той замовляє музику , ЄС платить щоб Зе продовжував війну... Зе потрібні люди щоб кинути в окоп, ЄС раді старатись, лиш би не їх громадяни подихали потім на потенційній війні..., а на українців їм ***** хто їх рахує, просто статистика...
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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15.07.2026 11:51 Ответить

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