Украинцы и в дальнейшем смогут просить убежища в странах ЕС независимо от изменений правил, - аналитик Кнаус
Украинцы, независимо от возраста и пола, и впредь будут иметь право подавать заявления на получение статуса беженца в странах Европейского Союза, даже если правила временной защиты изменятся.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" заявил основатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" и аналитик по евроинтеграции Европейского политического института Геральд Кнаус.
По его словам, Украина самостоятельно ограничивает выезд мужчин мобилизационного возраста, однако те, у кого есть законные основания для выезда, могут покидать страну.
Кнаус отметил, что по прибытии в страны ЕС украинцы могут выбрать между временной защитой и подачей заявления на получение статуса беженца.
"Временная защита - это сигнал о том, что вам не нужно подавать заявление о предоставлении убежища. Вы получаете этот статус автоматически. В то же время предоставление убежища - это всегда очень индивидуальный вопрос", - пояснил аналитик.
Он подчеркнул, что решение о предоставлении статуса беженца принимают миграционные органы и суды, которые рассматривают каждое дело отдельно.
В то же время право обратиться с заявлением о предоставлении убежища, по словам Кнауса, остается неизменным.
"В любом случае любой человек, любого возраста, любого пола всегда может подать заявление о предоставлении статуса беженца, и этого права никто не отнимает", – подытожил он.
- Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны защищать свою страну от российской агрессии.
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