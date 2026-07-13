Украинцы призывного возраста, которые разъезжают на роскошных автомобилях в Польше, должны вернуться в Украину и служить, - Косиняк-Камыш

Молодые украинцы, способные воевать и проживающие в Польше, обязаны вернуться на родину для пополнения рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире государственного телеканала TVP Info, передает Цензор.НЕТ.

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О беженцах в Польше

Министр обороны Польши раскритиковал ультраправого антиукраинского политика Гжегожа Брауна и оппозиционную партию "Право и справедливость" за то, что они подогревают опасные настроения в обществе.

"Посмотрите, до чего мы дошли сегодня: народ, заслуживающий Нобелевской премии мира — Польша, поляки — за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот фанатизм, который взорвался, превратился в нечто просто очень опасное", — заявил он.

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Критика "мажоров" и призыв к депортации

Косиняк-Камыш заявил, что украинцев, которые демонстративно разъезжают по Польше на элитных автомобилях, следует депортировать.

"Все ли в порядке с украинцами? Нет, не все в порядке. Нормально ли разбивать машины за миллионы злотых и заезжать на "Морское Око"? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять. Все молодые, пригодные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине", – добавил польский чиновник.

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