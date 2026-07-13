Українці призовного віку, які роз’їжджають на люксових авто в Польщі, мають повернутися в Україну й служити, - Косіняк-Камиш

Молоді українці, які здатні воювати та проживають у Польщі, зобов'язані повернутися на батьківщину для поповнення лав Збройних Сил України.

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в ефірі державного телеканалу TVP Info, передає Цензор.НЕТ.

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Про біженців у Польщі

Міністр оборони Польщі розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Гжегожа Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість" за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві.

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру – Польща, поляки – за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", – заявив він.

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Критика "мажорів" та заклик до депортації

Косіняк-Камиш заявив, що українців, які демонстративно їздять Польщею на елітних автівках, слід депортувати.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально роз’їжджати на авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти. Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", – додав польський посадовець.

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