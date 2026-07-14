Українці й надалі зможуть просити притулок у країнах ЄС незалежно від змін правил, - аналітик Кнаус

Українці, незалежно від віку чи статі, і надалі матимуть право подавати заяви на отримання статусу біженця в країнах Європейського Союзу, навіть якщо правила тимчасового захисту зміняться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" заявив засновник аналітичного центру "Європейська ініціатива стабільності" та аналітик з євроінтеграції Європейського політичного інституту Геральд Кнаус.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Україна самостійно обмежує виїзд чоловіків мобілізаційного віку, однак ті, хто має законні підстави для виїзду, можуть залишати країну.

Кнаус зазначив, що після прибуття до країн ЄС українці можуть обрати між тимчасовим захистом і поданням заяви на отримання статусу біженця.

"Тимчасовий захист – це сигнал, що вам не потрібно подаватися на біженство. Ви отримуєте цей статус автоматично. Водночас біженство – це завжди дуже індивідуальне питання", – пояснив аналітик.

Читайте: Рух через західний кордон зріс: скільки українців перетинають його

Він наголосив, що рішення про надання статусу біженця ухвалюють міграційні органи та суди, які розглядають кожну справу окремо.

Водночас право звернутися із заявою про надання притулку, за словами Кнауса, залишається незмінним.

"У будь-якому разі будь-хто, будь-якого віку, будь-якої статі може завжди подати на біженство, і цього права ніхто не забирає", – підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які перебувають у Польщі, мають захищати свою державу від російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликав ЄС продовжити підтримку українців, які були змушені виїхати за кордон через війну. - Лубінець