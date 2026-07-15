ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але запровадив нову умову

Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткову умову: вони повинні будуть підтвердити виконання або законне звільнення від військового обов'язку в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради.

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"Сьогодні країни ЄС погодилися продовжити статус тимчасового захисту, наданий біженцям з України, до 4 березня 2028 року, виконуючи зобов'язання ЄС підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це потрібно. Продовження захисту на один додатковий рік забезпечить ясність та передбачуваність для всіх, хто тікає від війни", - ідеться в тексті документа.

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Обмеження стосується нових заявників

Країни ЄС погодили, що тимчасовий захист надалі надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов’язки в Україні.

Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у ЄС.

Це означає, що для отримання тимчасового захисту українці біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків, пред’явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України та виконання відповідних вимог.

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Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку або його виконання.

З березня 2022 року понад 4 мільйони біженців з України користуються захистом у ЄС.