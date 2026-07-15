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Новини Українські біженці
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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але запровадив нову умову

ЄС продовжив тимчасовий захист українців із новими обмеженнями
Фото: gettyimages.com

Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткову умову: вони повинні будуть підтвердити виконання або законне звільнення від військового обов'язку в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради.

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"Сьогодні країни ЄС погодилися продовжити статус тимчасового захисту, наданий біженцям з України, до 4 березня 2028 року, виконуючи зобов'язання ЄС підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це потрібно. Продовження захисту на один додатковий рік забезпечить ясність та передбачуваність для всіх, хто тікає від війни", - ідеться в тексті документа.

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Обмеження стосується нових заявників

  • Країни ЄС погодили, що тимчасовий захист надалі надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов’язки в Україні.
  • Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у ЄС.

Це означає, що для отримання тимчасового захисту українці біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків, пред’явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України та виконання відповідних вимог.

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Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку або його виконання.

 З березня 2022 року понад 4 мільйони біженців з України користуються захистом у ЄС.

  • Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які перебувають у Польщі, мають захищати свою державу від російської агресії.

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біженці (2075) захист (300) Євросоюз (15398)
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Топ коментарі
+13
А цікаво, чи мають місце такі самі вимоги, до муслімів, африканців, та іншого кольорового зброду в Европі?
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15.07.2026 11:38 Відповісти
+12
Були часи...
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15.07.2026 11:33 Відповісти
+7
Іншими словами ухилянтів будуть відправляти додому, тобто практично всіх чоловіків.
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15.07.2026 11:38 Відповісти

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