ЕС окончательно решил продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года

Евросоюз принял окончательное решение продлить до марта 2028 года временную защиту для украинцев, ищущих убежища от войны. При этом это не касается тех, кто должен нести военную службу.

Об этом журналистам сообщил европейский дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно?

По словам дипломата, решение было принято в письменной форме, и эта процедура была успешно завершена сегодня.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале в ближайшие дни.

15 июля стало известно, что страны ЕС согласились продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей введут дополнительное условие: они должны будут подтвердить прохождение или законное освобождение от военной службы в Украине.

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Что этому предшествовало?

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны защищать свою страну от российской агрессии.

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