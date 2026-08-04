С завтрашнего дня в ЕС начнут действовать новые правила для новоприбывших мужчин-беженцев из Украины (обновлено)
Совет Европейского Союза официально продлил действие механизма временной защиты для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для отдельных категорий заявителей, в частности военнообязанных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте Евросоюза.
В Официальном журнале опубликовали решение Совета Европейского Союза о продолжении временной защиты для украинцев, покинувших страну из-за российской полномасштабной агрессии. Кроме того, документ вводит новые условия для отдельных категорий заявителей.
В документе указано, что временную защиту украинцам продлили еще на год – до 4 марта 2028 года.
Решение вступит в силу 5 августа 2026 года.
Что изменилось?
Также документ уточняет условия предоставления временной защиты новым заявителям. В частности, его не получат лица, которые не смогут подтвердить исполнение военных обязанностей в соответствии с украинским законодательством.
В решении отмечено, что это требование вводится с учетом текущих оборонных потребностей Украины. Для подтверждения выполнения воинских обязанностей государства-члены Европейского Союза могут потребовать соответствующие документы или другие доказательства, сказано в документе.
Новые правила будут применяться только к заявлениям, поданным после вступления решения в силу. Однако они не будут распространяться на украинцев, уже пользующихся временной защитой в государстве-члене Евросоюза и непрерывно сохранять этот статус.
"Временную защиту следует предоставлять только лицам, которые могут предоставить компетентным органам государства-члена доказательства того, что они, где это возможно, выполняют свои военные обязательства", - говорится в решении Совета ЕС.
Что предшествовало?
Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что находящиеся в Польше молодые украинцы призывного возраста должны защищать свое государство от российской агрессии.
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