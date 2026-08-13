РФ ни разу не передала Украине полные списки пленных, - Коордштаб

Россия не предоставила полных списков украинских военных и гражданских лиц, находящихся в плену. Украина установила около 200 мест их содержания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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"Российский омбудсмен Лантратова обнародовала списки наших людей в плену, которых страна-агрессор якобы готова обменять, и в очередной раз обвиняет украинскую сторону в нежелании этого делать. Враг, как и в предыдущие годы, манипулирует списками пленных, декларирует готовность к обменам на словах, но на деле делает все для затягивания процесса", - говорится в сообщении.

РФ манипулирует списками пленных

В Координационном штабе подчеркнули, что враг, как и в предыдущие годы, манипулирует списками пленных, на словах заявляет о готовности к обмену, но на деле делает все для затягивания процесса. Отмечается, что россияне не соглашаются создавать смешанные медицинские комиссии, члены которых имели бы доступ к местам содержания пленных, а также традиционно игнорируют предложения о действительно крупном обмене по формуле "всех на всех".

"Украина ни разу не получила от российской стороны полных и исчерпывающих списков всех наших граждан (гражданских и военных), а также всех граждан других стран, которые защищали нашу землю и были взяты в плен врагом. Координационный штаб благодаря системной аналитической работе собрал сведения о примерно 200 местах содержания наших людей в плену. Это тюрьмы, колонии, нелегальные "подвалы" как на территории РФ, так и на временно оккупированной территории Украины", - отмечают в Коордштабе.

Для сравнения: в Украине действуют пять специальных лагерей для военнопленных. В Коордштабе отмечают, что условия там организованы в соответствии с Третьей Женевской конвенцией, а международные гуманитарные организации имеют регулярный доступ.

Координационный штаб призвал РФ проводить реальные обмены

В Координационном штабе заявили, что российские места содержания не приспособлены для пребывания военнопленных. Там, по словам украинской стороны, пленных морят холодом и голодом, не оказывают надлежащей медицинской помощи, издеваются и подвергают пыткам.

"Поэтому любые обвинения, звучащие из уст российских чиновников, выглядят, мягко говоря, неубедительно и манипулятивно. Мы ведем переговоры с единственной целью: найти и вернуть каждого и каждую", - добавляют в ведомстве.

В штабе подчеркнули, что системно работают над организацией следующих обменов, поскольку каждый обмен фактически спасает украинцев от дальнейших издевательств и угрозы жизни.

"Только готовность российской стороны провести обмен, а не выставлять те или иные списки, может говорить о желании действительно вернуть своих, а не играть в пропаганду", - подытожили в Коордштабе.

Что этому предшествовало?

Накануне Ллантратова заявила, что Россия якобы трижды в течение последнего месяца передавала Украине списки военнопленных для обмена. По ее словам, украинская сторона отказывается забирать часть своих военных, в частности людей из Крыма и Донбасса.

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