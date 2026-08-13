РФ жодного разу не передала Україні повні списки полонених, - Коордштаб

Росія не надала повних списків українських військових і цивільних у полоні. Україна встановила близько 200 місць їх утримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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"Російська омбудсман Лантратова оприлюднила списки наших людей у полоні, яких країна-агресорка начебто готова обміняти і вкотре звинувачує українську сторону в небажанні це робити. Ворог, як і в попередні роки, маніпулює списками полонених, декларує готовність до обмінів на словах, але на ділі робить усе для затягування процесу. – йдеться у повідомленні.

РФ маніпулює списками полонених

У Коордштабі наголосили, що ворог як і в попередні роки, маніпулює списками полонених, декларує готовність до обмінів на словах, але на ділі робить усе для затягування процесу. Зазначається, що росіяни не погоджуються створювати змішані медичні комісії, члени яких мали б доступ до місць утримання полонених, а також традиційно ігнорують пропозиції справді великого обміну за формулою "всіх на всіх".

"Україна жодного разу не отримала від російської сторони повних і вичерпних списків усіх наших громадян (цивільних та військових), а також усіх громадян інших країн, які боронили нашу землю і були взяті в полон ворогом. Координаційний штаб завдяки системній аналітичній роботі зібрав відомості про близько 200 місць утримання наших людей у неволі. Це тюрми, колонії, нелегальні "підвали" як на території РФ, так і на тимчасово окупованій території України", – наголошують у Коордштабі.

Для порівняння, в Україні діють п’ять спеціальних таборів для військовополонених. У Коордштабі наголошують, що умови там організовані відповідно до Третьої Женевської конвенції, а міжнародні гуманітарні організації мають регулярний доступ.

Коордштаб закликав РФ проводити реальні обміни

У Коордштабі заявили, що російські місця утримання не пристосовані для перебування військовополонених. Там, за словами української сторони, полонених морять холодом і голодом, не надають належної медичної допомоги, знущаються та катують.

"Тому будь-які звинувачення, які звучать з вуст російських посадовців, виглядають, м’яко кажучи, непереконливо і маніпулятивно. Ми ведемо перемовини з єдиною метою: знайти та повернути кожного і кожну", - додають у відомстві.

У штабі наголосили, що системно працюють над організацією наступних обмінів, оскільки кожен обмін фактично рятує українців від подальших знущань і загрози життю.

"Лише готовність російської сторони провести обмін, а не виставляти ті чи інші списки, може говорити про бажання справді повертати своїх, а не гратися у пропаганду", - підсумували у Коордштабі.

Що передувало?

Напередодні Ллантратова заявила, що Росія нібито тричі протягом останнього місяця передавала Україні списки військовополонених для обміну. За її словами, українська сторона відмовляється забирати частину своїх військових, зокрема людей із Криму та Донбасу.

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