РФ атакует энергообъекты: без света осталась часть Одесщины, Запорожья и других областей

Из-за российских атак без электричества остаются потребители в Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. В Одесской области ситуация наиболее сложная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

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"Везде, где это позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наиболее сложной остается ситуация в Одесской области. Сегодня ночью враг вновь атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы продолжаются.

Также в результате российских ударов остались без электричества Кушугум и Михайловка (Запорожская обл.), сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг продолжает атаковать энергообъекты в Запорожской области. Из-за атак жители Кушугума вновь остались без электроэнергии. Бригады облэнерго приступят к восстановлению, как только позволит ситуация с безопасностью", - написал он.

По данным ОВА, также обесточена Михайловка. Энергетики постараются как можно быстрее восстановить электроснабжение этого населенного пункта.

Ограничения вводиться не будут

Несмотря на сложную ситуацию, введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию", - подчеркнули в Минэнерго.

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