В оккупированном Мариуполе более 50 тысяч потребителей остаются без стабильного электроснабжения

Во временно оккупированном Мариуполе более 50 тысяч потребителей до сих пор не имеют стабильного электроснабжения. В городе также сохраняются проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.





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После ночных взрывов часть города осталась без света

По данным горсовета, в ночь на 13 августа в Мариуполе прогремела серия взрывов. Оккупационные ресурсы заявляли о работе российской ПВО. По предварительной информации, осколки могли попасть в многоэтажку в Центральном районе. Информация уточняется.

После взрывов в части города пропало электроснабжение. Глава оккупационной администрации Антон Кольцов заявил, что более 50 тысяч потребителей остаются без стабильного освещения.

Параллельно обостряются проблемы с водоснабжением. Оккупационные власти устанавливают резервуары с водой, в то время как местные жители жалуются на завышенные цены на питьевую воду в магазинах.

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Силы обороны ранее нанесли удар по четырем подстанциям в Мариуполе

Ранее Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение четырех электроподстанций во временно оккупированном Мариуполе – "Мирная", "Город-4", "Город-11" и "Город-2".

После повреждения энергетической инфраструктуры в городе продолжаются перебои с электро- и водоснабжением.

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