В Мариуполе - масштабные проблемы со светом: без электричества остались больницы, оккупанты не могут составить графики отключений

Во временно оккупированном Мариуполе продолжаются масштабные перебои с электроснабжением. Без света остались несколько медицинских учреждений, а оккупационная администрация заявляет, что из-за значительных повреждений сетей не может даже составить графики отключений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Без света остались больницы

По его данным, сначала электроснабжение пропало в поликлинике №1, впоследствии без питания остались также Диагностический центр и поликлиника №2.

Из-за отсутствия электроэнергии в Диагностическом центре, в частности, не работал аппарат МРТ.

"Из-за масштабных повреждений невозможно даже составить график отключений", - сообщил Андрющенко, сославшись на заявления оккупационной администрации.

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Из-за низкого напряжения возникли проблемы с водой

Проблемы с электроснабжением сказались и на работе другой критической инфраструктуры. В микрорайоне "Восточный" из-за низкого напряжения подкачивающие насосы не могли работать в штатном режиме.

В результате вода самотеком доходила лишь до первых и технических этажей домов.

Подобные проблемы фиксируются и на временно оккупированной части Херсонской области. В Нижних Сирогозах из-за нестабильного напряжения останавливаются насосы и пропадает водоснабжение. По данным Андрющенко, местные жители вынуждены обустраивать скважины и покупать генераторы.

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