В Мариуполе - масштабные проблемы со светом: без электричества остались больницы, оккупанты не могут составить графики отключений
Во временно оккупированном Мариуполе продолжаются масштабные перебои с электроснабжением. Без света остались несколько медицинских учреждений, а оккупационная администрация заявляет, что из-за значительных повреждений сетей не может даже составить графики отключений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Без света остались больницы
По его данным, сначала электроснабжение пропало в поликлинике №1, впоследствии без питания остались также Диагностический центр и поликлиника №2.
Из-за отсутствия электроэнергии в Диагностическом центре, в частности, не работал аппарат МРТ.
"Из-за масштабных повреждений невозможно даже составить график отключений", - сообщил Андрющенко, сославшись на заявления оккупационной администрации.
Из-за низкого напряжения возникли проблемы с водой
Проблемы с электроснабжением сказались и на работе другой критической инфраструктуры. В микрорайоне "Восточный" из-за низкого напряжения подкачивающие насосы не могли работать в штатном режиме.
В результате вода самотеком доходила лишь до первых и технических этажей домов.
Подобные проблемы фиксируются и на временно оккупированной части Херсонской области. В Нижних Сирогозах из-за нестабильного напряжения останавливаются насосы и пропадает водоснабжение. По данным Андрющенко, местные жители вынуждены обустраивать скважины и покупать генераторы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль