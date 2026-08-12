У Маріуполі масштабні проблеми зі світлом: без електрики залишилися лікарні, окупанти не можуть скласти графіки відключень
У тимчасово окупованому Маріуполі тривають масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися кілька медичних закладів, а окупаційна адміністрація заявляє, що через значні пошкодження мереж не може навіть сформувати графіки відключень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Без світла залишилися лікарні
За його даними, спочатку електропостачання зникло у поліклініці №1, згодом без живлення залишилися також Діагностичний центр і поліклініка №2.
Через відсутність електроенергії у Діагностичному центрі, зокрема, не працював апарат МРТ.
"Через масштаб пошкоджень неможливо навіть сформувати графік відключень", – повідомив Андрющенко, посилаючись на заяви окупаційної адміністрації.
Через низьку напругу виникли проблеми з водою
Проблеми з електропостачанням позначилися і на роботі іншої критичної інфраструктури. У мікрорайоні Східний через низьку напругу підкачувальні насоси не могли працювати у штатному режимі.
У результаті вода самопливом доходила лише до перших і технічних поверхів будинків.
Схожі проблеми фіксують і на тимчасово окупованій частині Херсонщини. У Нижніх Сірогозах через нестабільну напругу зупиняються насоси та зникає водопостачання. За даними Андрющенка, місцеві жителі змушені облаштовувати свердловини та купувати генератори.
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