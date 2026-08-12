У Маріуполі масштабні проблеми зі світлом: без електрики залишилися лікарні, окупанти не можуть скласти графіки відключень

У тимчасово окупованому Маріуполі тривають масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися кілька медичних закладів, а окупаційна адміністрація заявляє, що через значні пошкодження мереж не може навіть сформувати графіки відключень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Без світла залишилися лікарні

За його даними, спочатку електропостачання зникло у поліклініці №1, згодом без живлення залишилися також Діагностичний центр і поліклініка №2.

Через відсутність електроенергії у Діагностичному центрі, зокрема, не працював апарат МРТ.

"Через масштаб пошкоджень неможливо навіть сформувати графік відключень", – повідомив Андрющенко, посилаючись на заяви окупаційної адміністрації.

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Через низьку напругу виникли проблеми з водою

Проблеми з електропостачанням позначилися і на роботі іншої критичної інфраструктури. У мікрорайоні Східний через низьку напругу підкачувальні насоси не могли працювати у штатному режимі.

У результаті вода самопливом доходила лише до перших і технічних поверхів будинків.

Схожі проблеми фіксують і на тимчасово окупованій частині Херсонщини. У Нижніх Сірогозах через нестабільну напругу зупиняються насоси та зникає водопостачання. За даними Андрющенка, місцеві жителі змушені облаштовувати свердловини та купувати генератори.

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