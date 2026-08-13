В окупованому Маріуполі понад 50 тисяч споживачів залишаються без стабільного електропостачання
У тимчасово окупованому Маріуполі понад 50 тисяч споживачів досі не мають стабільного електропостачання. У місті також зберігаються проблеми з водою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.
Після нічних вибухів частина міста залишилася без світла
За даними міськради, у ніч проти 13 серпня в Маріуполі пролунала серія вибухів. Окупаційні ресурси заявляли про роботу російської ППО. За попередньою інформацією, уламки могли влучити у багатоповерхівку в Центральному районі. Інформація уточнюється.
Після вибухів у частині міста зникло електропостачання. Очільник окупаційної адміністрації Антон Кольцов заявив, що понад 50 тисяч споживачів залишаються без стабільного світла.
Паралельно загострюються проблеми з водопостачанням. Окупаційна влада встановлює резервуари з водою, тоді як місцеві жителі скаржаться на завищені ціни на питну воду в магазинах.
Сили оборони раніше уразили чотири підстанції в Маріуполі
Раніше Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження чотирьох електропідстанцій у тимчасово окупованому Маріуполі – "Мирна", "Місто-4", "Місто-11" та "Місто-2".
Після пошкодження енергетичної інфраструктури в місті тривають перебої з електро- та водопостачанням.
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