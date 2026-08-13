РФ атакує енергооб’єкти: без світла частина Одещини, Запоріжжя та інших областей

Через російські атаки без електрики залишаються споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. На Одещині ситуація найскладніша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи тривають.

Також внаслідок російських ударів знеструмлені Кушугум та Михайлівка (Запорізька обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог продовжує атакувати енергооб’єкти у Запорізькій області. Через атаки без електроенергії знову мешканці Кушугума. Бригади обленерго розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", – написав він.

За даними ОВА, також знеструмлена Михайлівка. Енергетики намагатимуться якнайшвидше відновити електропостачання цього населеного пункту.

Обмеження не застосовуватимуться

Попри складку ситуацію застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію", - наголосили в Міненерго.

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