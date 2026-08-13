Путин впервые посетил Курильские острова: в Японии выразили протест
Российский диктатор Путин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония, что вызвало резкое осуждение со стороны Токио.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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Во время поездки на остров, входящий в Курильский архипелаг, Путин проинспектировал военно-морские учения на Дальнем Востоке РФ.
Реакция Токио
Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выразил протест.
"Северные территории, включая Итуруп, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", - отметил он в соцсетях.
Визит российского диктатора на Курильские острова стал первым. В 2010 году острова посетил тогдашний президент Дмитрий Медведев. Также он бывал на Курилах, занимая пост премьера.
Курильские острова - это территория к северу от Японии, которую в 1945 году захватил СССР. Япония считает их оккупированными. Спор по поводу островов - одна из причин, по которой Япония и Россия с конца Второй мировой войны так и не подписали мирный договор.
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