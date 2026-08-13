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Новости Курильские острова
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Путин впервые посетил Курильские острова: в Японии выразили протест

Путин прибыл на Курильские острова: Япония осудила визит

Российский диктатор Путин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония, что вызвало резкое осуждение со стороны Токио.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Во время поездки на остров, входящий в Курильский архипелаг, Путин проинспектировал военно-морские учения на Дальнем Востоке РФ.

Реакция Токио

Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выразил протест.

"Северные территории, включая Итуруп, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", - отметил он в соцсетях.

Визит российского диктатора на Курильские острова стал первым. В 2010 году острова посетил тогдашний президент Дмитрий Медведев. Также он бывал на Курилах, занимая пост премьера.

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Курильские острова - это территория к северу от Японии, которую в 1945 году захватил СССР. Япония считает их оккупированными. Спор по поводу островов - одна из причин, по которой Япония и Россия с конца Второй мировой войны так и не подписали мирный договор.

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Автор: 

путин владимир (21803) россия (89182) Япония (1332) Курилы (88)
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Топ комментарии
+7
Японя який в біса протест!?
готуйтеся до війни відправляйте війська в Україну на навчання йолопи !
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13.08.2026 13:38 Ответить
+7
Какие протесты, *********** надо было этого посетителя...
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13.08.2026 13:42 Ответить
+5
Приїхало попрощатися з островами.
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13.08.2026 13:38 Ответить

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