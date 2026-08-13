Путін вперше відвідав Курильські острови: у Японії висловили протест

Російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія, що викликало різке засудження з боку Токіо.

Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Під час поїздки на острів, що входить до Курильського архіпелагу, Путін проінспектував військово-морські навчання на Далекому Сході РФ.

Реакція Токіо

Глава МЗС Японії Тошіміцу Мотеґі висловив протест.

"Північні території, включно з Ітурупом, є невід’ємною частиною території Японії як з історичного погляду, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", - зазначив він у соцмережах.

Візит російського диктатора на Курильські острови був першим. У 2010 році острови відвідав тодішній президент Дмитро Медведєв. Також він відвідував Курили, перебуваючи на посаді прем'єра.

Читайте: Китай змінив свою позицію щодо Курильських островів

Курильські острови - це територія на північ від Японії, яку у 1945 році загарбав СРСР. Японія вважає їх окупованими. Суперечка щодо островів - одна з причин, чому Японія та Росія з кінця Другої світової так і не підписали мирну угоду.

Також читайте: Україна розраховує на допомогу Японії у виробництві Patriot, – Кислиця