Путін вперше відвідав Курильські острови: у Японії висловили протест
Російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія, що викликало різке засудження з боку Токіо.
Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під час поїздки на острів, що входить до Курильського архіпелагу, Путін проінспектував військово-морські навчання на Далекому Сході РФ.
Реакція Токіо
Глава МЗС Японії Тошіміцу Мотеґі висловив протест.
"Північні території, включно з Ітурупом, є невід’ємною частиною території Японії як з історичного погляду, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", - зазначив він у соцмережах.
Візит російського диктатора на Курильські острови був першим. У 2010 році острови відвідав тодішній президент Дмитро Медведєв. Також він відвідував Курили, перебуваючи на посаді прем'єра.
Курильські острови - це територія на північ від Японії, яку у 1945 році загарбав СРСР. Японія вважає їх окупованими. Суперечка щодо островів - одна з причин, чому Японія та Росія з кінця Другої світової так і не підписали мирну угоду.
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