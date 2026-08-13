Финляндия выделит 28,5 млн евро на производство электростанций для Украины, - МИД страны

Правительство Финляндии приняло решение о выделении 28,5 миллиона евро на финансирование проекта по производству электростанций для нужд Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Общая стоимость технологического проекта составляет 46,5 миллиона евро. Оставшуюся часть суммы Украина будет покрывать самостоятельно за счет инвестиционного кредита.

Оборудование закупает государственная компания "Укрнафта". Поставщиком выбран финский производитель Wärtsilä Finland Oy, а производственные мощности будут развернуты в городе Вааса.

Привлечение средств состоится через Финско-украинский инвестиционный фонд. Финская сторона будет покрывать проценты и капитал по кредиту, а финское экспортно-кредитное агентство Finnvera предоставит 100% гарантию.

Закупка и установка генерирующих мощностей призваны укрепить устойчивость украинской энергосистемы и снизить риски дефицита электроэнергии.

Это соглашение стало продолжением системного сотрудничества обеих стран: ранее Украина и Финляндия уже подписали рамочное соглашение о поставке комплектного оборудования для газопоршневых установок.

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