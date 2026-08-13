Фінляндія спрямує €28,5 мільйона на виробництво електростанцій для України, - МЗС країни

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про виділення 28,5 мільйона євро на фінансування проєкту з виробництва електричних станцій для потреб України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Загальна вартість технологічного проєкту становить 46,5 мільйона євро. Частину суми, що залишилася, Україна покриватиме самостійно за рахунок інвестиційного кредиту.

Обладнання закуповує державна компанія "Укрнафта". Постачальником обрано фінського виробника Wärtsilä Finland Oy, а виробничі потужності будуть розгорнуті у місті Вааса.

Залучення коштів відбудеться через Фінсько-український інвестиційний фонд. Фінська сторона покриватиме відсотки та капітал за кредитом, а фінське експортно-кредитне агентство Finnvera надасть 100% гарантію.

Закупівля та встановлення генераційних потужностей покликані посилити стійкість української енергосистеми та зменшити ризики дефіциту електроенергії.

Ця угода стала продовженням системної співпраці обох країн: раніше Україна та Фінляндія вже підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

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