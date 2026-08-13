Рашисты второй раз за день атаковали тепловоз "Укрзализныци" на Одесчине
Российский дрон атаковал тепловоз "Укрзализныци" в Одесской области.
Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
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"Было еще одно попадание по тепловозу, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться. Бригада была заблаговременно предупреждена, там нет пострадавших", — отметил он.
По словам Перцовского, это произошло на том же участке, где ранее произошло попадание в локомотив пассажирского поезда, в результате чего погибли машинист и его помощник.
"Обычно тактика врага следующая: они находят где-то коридор, по которому могут прорываться на этих реактивных шахедах. Это "шахеды", которые, очевидно, управляются с помощью видеокамеры, то есть пилот, находящийся по ту сторону, четко видит, куда попадает. Цель заключалась не просто в том, чтобы разрушить локомотив, а в том, чтобы попасть непосредственно в кабину", — добавил председатель правления "УЗ".
Что этому предшествовало?
- Утром 13 августа российские оккупанты нанесли удар реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области, в результате чего погибли двое железнодорожников.
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