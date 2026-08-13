Суд закрыл от общественности рассмотрение дела Червинского против СБУ, — адвокат Йосипов

Сегодня, 13 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по иску бывшего разведчика Романа Червинского против СБУ и ее бывшего руководителя Василия Малюка о защите чести и достоинства. Судья принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

Об этом сообщил адвокат Андрей Йосипов, передает Цензор.НЕТ.

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Суть иска и предыстория

По словам адвоката, после публичных обвинений в адрес Червинского спецслужба оказалась не готова к открытому судебному процессу.

"В апреле 2023 года, публично комментируя дело Романа Червинского, руководство СБУ позволяло себе категоричные высказывания, называя офицера "дезертиром" и утверждая о его виновности до вынесения какого-либо приговора. Тогда вопрос о разглашении сведений досудебного расследования или наличии информации с ограниченным доступом СБУ не останавливал. Без решения суда лицо подверглось публичной дискредитации. Но когда в иске о защите чести и достоинства встал вопрос об опровержении этих высказываний, позиция СБУ и ее экс-руководителя Василия Малюка оказалась кардинально иной. Они продемонстрировали неготовность отстаивать свои тезисы в открытом, гласном и состязательном процессе", — заявил адвокат.

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Закрытие судебного заседания из-за грифа "ДСК"

Он рассказал, что сегодня по упомянутому делу состоялось подготовительное заседание в Шевченковском районном суде. По словам Йосипова, судья Анохин принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

"Формальным основанием для этого стало наличие в предоставленных СБУ материалах сведений с грифом "Для служебного пользования". Однако мы убеждены, что закрытие процесса и непредставление материалов для ознакомления до начала заседания свидетельствуют не об обеспечении тайны, а о системном внепроцессуальном давлении на суд со стороны СБУ. Подобную тенденцию мы уже наблюдали в истории с судьей Алексеенко (апелляция Кировоградской области) и судьями Киевского апелляционного суда, которые официально заявляли о фактах давления и шантажа со стороны сотрудников спецслужбы", — заявил адвокат.

По его мнению, за этим решением судьи Анохина стоит нежелание допустить, чтобы позиция истца была услышана обществом.

Отвод судьи

"Суд фактически закрывает процесс от общественности, чтобы скрыть вялость позиции ответчика. Именно четкое осознание давления на суд со стороны СБУ, а не личное поведение судьи или простое несогласие с принятым им процессуальным решением, стало основанием для заявления нами отвода председательствующему (судье. — Ред.)", — заявил Йосипов.

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