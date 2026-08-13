Суд закрив від громадськості розгляд справи Червінського проти СБУ, - адвокат Йосипов

Сьогодні, 13 серпня, у Шевченківському районному суді Києва відбулося підготовче засідання за позовом ексрозвідника Романа Червінського проти СБУ та її ексочільника Василя Малюка щодо захисту честі й гідності. Суддя ухвалив рішення розглядати справу в закритому режимі.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

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Суть позову та предісторія

За словами адвоката, після публічних обвинувачень на адресу Червінського спецслужба виявилася неготовою до відкритого судового процесу.

"У квітні 2023, публічно коментуючи справу щодо Романа Червінського, керівництво СБУ дозволяло собі категоричні висловлювання, називаючи офіцера "дезертиром" та стверджуючи про його винуватість до ухвалення будь-якого вироку. Тоді питання розголошення відомостей досудового розслідування чи наявності інформації з обмеженим доступом СБУ не зупиняло. Без рішення суду особу було піддано публічній дискредитації. Але, коли постало питання спростування цих висловлювань у позові про захист честі і гідності, позиція СБУ та її ексочільника Василя Малюка виявилася кардинально іншою. Вони продемонстрували неготовність відстоювати свої тези у відкритому, гласному та змагальному процесі", - заявив адвокат.

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Закриття суду через гриф "ДСК"

Він розповів, що сьогодні по згаданій справі відбулося підготовче засідання у Шевченківському районному суді. За словами Йосипова, суддя Анохін ухвалив рішення розглядати справу в закритому режимі.

"Формальною підставою для цього стало наявність у наданих СБУ матеріалах відомостей з грифом "Для службового користування". Але, ми переконані, що закриття процесу та ненадання матеріалів на ознайомлення до початку засідання свідчать не про забезпечення таємниці, а про системний позапроцесуальний тиск на суд з боку СБУ. Подібну тенденцію ми вже спостерігали в історії з суддею Олексієнко (апеляція Кіровоградської області) та суддями Київського апеляційного суду, які офіційно заявляли про факти тиску та шантажу з боку співробітників спецслужби", - заявив адвокат.

На його думку, за цим рішенням судді Анохіна стоїть небажання дозволити, щоб позиція позивача була почута суспільством.

Відвід судді

"Суд фактично закриває процес від громадськості, щоб приховати млявість позиції відповідача. Саме чітке усвідомлення тиску на суд з боку СБУ, а не особиста поведінка судді чи проста незгода з ухваленим ним процесуальним рішенням, стало підставою для заявлення нами відводу головуючому (судді, - ред.)", - заявив Йосипов.

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