США в войне с Ираном потеряли примерно 25% своих беспилотников MQ-9 Reaper, — WP

Соединенные Штаты потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, что составляет примерно 25 % парка этих дронов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Значение дронов

Как отмечается, беспилотники Reaper используются для разведки и нанесения точечных ударов.

По данным ВВС США, в зависимости от типа установленных датчиков и вооружения стоимость одного такого дрона может составлять от $30 до $50 миллионов. То есть США в войне с Ираном потеряли ориентировочно $1,3 миллиарда.

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В то же время один американский чиновник отметил, что не все потерянные Reaper были сбиты. Неустановленное количество дронов разбилось после того, как их операторы потеряли с ними связь.

Подробнее о дронах MQ-9 Reaper

Согласно открытым бюджетным данным и информации от вооруженных сил, к началу конфликта у военных США было примерно 185 MQ-9 Reaper — 165 в ВВС и 20 в Корпусе морской пехоты. Эта цифра не включает дроны этого типа, эксплуатируемые американскими разведывательными службами.

Reaper активно использовались в районе Ормузского пролива. Как отмечает WP, эти беспилотники летают медленно и часто на небольшой высоте, что делает их относительно легкой мишенью для иранских военных, а также связанных с Ираном сил и прокси-группировок в Йемене и Ираке.

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